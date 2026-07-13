Ο Ροντρίγκο Εραμούσπε είναι ο εκλεκτός των ανθρώπων της ΑΕΛ για να γίνει ο ηγέτης της άμυνας της ομάδας. Οι «βυσσινί» βρίσκονται πολύ κοντά στην απόκτηση του 36χρονου Αργεντίνου στόπερ.

Οι προσπάθειες ενίσχυσης της ΑΕΛ συνεχίζονται με την ομάδα της Θεσσαλίας στη νέα εποχή του Ζήση Στυλιανού να κοιτάζει αρχικά το να δέσει όσο γίνεται καλύτερα την άμυνά της, παίρνοντας έναν ηγέτη για την θέση του στόπερ. Μπορεί η περίπτωση του Βασίλη Λαμπρόπουλου δεν προχώρησε καθώς ο πρώην αρχηγός του ΟΦΗ θα συνεχίσει στην Κύπρο και τη Νέα Σαλαμίνα, ωστόσο οι «βυσσινί» βρήκαν άμεσα τον κομβικό αυτόν παίκτη.

Ο λόγος για τον Ροντρίγκο Εραμούσπε με τον Αργεντινό στόπερ που βρίσκεται στην χώρα μας από το 2020 όταν και αποκτήθηκε από τον ΠΑΣ Γιάννινα, να είναι μια ανάσα από το να γίνει κάτοικος Λάρισας. Οι δύο πλευρές έχουν κάνει τις συζητήσεις τους και σύντομα θα υπάρχουν εξελίξεις.

Ποιος είναι ο Εραμούσπε

Ο γεννημένος στις 3 Μαΐου του 1990 ποδοσφαιριστής είναι από τους πλέον αγαπητούς στην χώρα μας, έχοντας κάνει μεγάλες εμφανίσεις με την ομάδα του ΠΑΣ Γιάννινα. Αρχικά ξεκίνησε την καριέρα του στην Λανούς και από εκεί δόθηκε δανεικός σε Σάντα Φε, Ουρακάν, Ατλέτικο ντε Ραφαέλα, πάλι Ουρακάν, Λίνο ντε Κίτο και Τίγκρε. Μετά αποκτήθηκε από την Σάντα Φε και έπαιξε ακόμα σε Ιντεπεντιέντε Μεντεγίν, Νασιονάλ, Μπλούμινγκ και Μπελγκράνο πριν αφήσει την Λατινική Αμερική και έρθει στην Ευρώπη για λογαριασμό του ΠΑΣ Γιάννινα.

Στους Ηπειρώτες έπαιξε σε 120 παιχνίδια σκοράροντας 23 φορές, καθώς είναι σπεσιαλίστας στα πέναλτι, ενώ έδωσε και 5 ασίστ. Αγαπήθηκε όσο λίγοι από τους φίλους της ομάδας και στην συνέχεια μετακόμισε στην Λιβαδειά. Με τον Λεβαδειακό είχε 16 συμμετοχές και 1 γκολ.

Πέρσι ήταν από τους ηγέτες του Ηρακλή στην επιστροφή της ομάδας στην Super League παίζοντας σε 27 παιχνίδια έχοντας 5 γκολ και 2 ασίστ. Είναι εξαιρετικός στα αμυντικά του καθήκοντα έχοντας μάλιστα και το γκολ όχι μόνο από το σημείο του πέναλτι όπου τα στατιστικά του είναι καλύτερα και από σέντερ φορ, αλλά και με τα στημένα, έχοντας σκοράρει πολλά φορές με κεφαλιά.

Αν τελικά αποκτηθεί θα είναι μια σημαντική ενίσχυση, καθώς όπως έδειξε και πέρσι στην χρονιά του στον Ηρακλή όσο περνάει ο χρόνος γίνεται ακόμα και καλύτερος.

Έρχονται και άλλες κινήσεις

Η πιθανή απόκτηση του Εραμούσπε δεν θα είναι η μόνη, μιας και στην ΑΕΛ ετοιμάζουν και άλλες κινήσεις. Ο Βαγγέλης Νοικοκυράκης είναι κοντά στην ομάδα, όπως και ο Παναγιώτης Μωραΐτης, δύο παίκτες που πέρσι έπαιξαν στον Πανιώνιο. Το σίγουρο είναι πως οι πρώτες κινήσεις θα γίνουν άμεσα όχι μόνο γιατί σε λίγες μέρες αρχίζει η προετοιμασία, αλλά και γιατί η νέα διοίκηση πρέπει να «ζεστάνει» και τον κόσμο.