Ο Στέφανος Σακελλαρίδης δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό του Wimbledon, χάνοντας από τον Όλιβερ Τάρβετ με 6-4, 6-2, 7-5 στον τρίτο προκριματικό γύρο. .

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης δεν κατάφερε να κάνει το μεγάλο βήμα και να προκριθεί στο κυρίως ταμπλό του Wimbledon. Ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε από τον Όλιβερ Τάρβετ με 6-4, 6-2, 7-5 στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου στο βρετανικό Grand Slam.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους δύο τενίστες να είναι πολύ καλοί πίσω από τα σερβίς τους. Αμφότεροι πήγαν χέρι - χέρι με τον Όλιβερ Τάρβετ να εκμεταλλεύεται στο 9ο game το τρίτο του break point και να κάνει το 5-4 στο σετ. Παρά το γεγονός ότι ο Έλληνας τενίστας βρήκε διπλό break point στο 10ο game κατάφερε να πάρει προβάδισμα στα σετ με 6-4 στην αναμέτρηση.

Ο Βρετανός τενίστας μπήκε πολύ δυναμικά στο δεύτερο σετ, κάνοντας αμέσως break στο σερβίς του Στέφανου Σακελλαρίδη. Ο ίδιος, μάλιστα, ήταν πού απειλητικός στα service games του Έλληνας, φτάνοντας σε ακόμη ένα break στο 5ο game (4-1). Έτσι, στη συνέχεια, ο Τάρβετ διπλασίασε τα σετ του με 6-2 και έφτασε πιο κοντά στο κυρίως ταμπλό του Wimbledon.

Στο τρίτο σετ ο Σακελλαρίδης πήρε προβάδισμα με break (3-1) προσπαθώντας να κάνει την ανατροπή. Ο ίδιος είχε σερβίς στο 5-3, όμως, ο Τάρβετ με δύο σερί συνεχόμενα break κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσα (5-5). Από εκεί και πέρα ο Βρετανός συνέχισε το σερί του και έφτασε στο 7-5 για να πάρει τη νίκη και να πανηγυρίσει την πρόκριση στον κυρίως ταμπλό.