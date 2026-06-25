Wimbledon: Έμεινε εκτός κυρίως ταμπλό ο Σακελλαρίδης
Ο Στέφανος Σακελλαρίδης δεν κατάφερε να κάνει το μεγάλο βήμα και να προκριθεί στο κυρίως ταμπλό του Wimbledon. Ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε από τον Όλιβερ Τάρβετ με 6-4, 6-2, 7-5 στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου στο βρετανικό Grand Slam.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους δύο τενίστες να είναι πολύ καλοί πίσω από τα σερβίς τους. Αμφότεροι πήγαν χέρι - χέρι με τον Όλιβερ Τάρβετ να εκμεταλλεύεται στο 9ο game το τρίτο του break point και να κάνει το 5-4 στο σετ. Παρά το γεγονός ότι ο Έλληνας τενίστας βρήκε διπλό break point στο 10ο game κατάφερε να πάρει προβάδισμα στα σετ με 6-4 στην αναμέτρηση.
Ο Βρετανός τενίστας μπήκε πολύ δυναμικά στο δεύτερο σετ, κάνοντας αμέσως break στο σερβίς του Στέφανου Σακελλαρίδη. Ο ίδιος, μάλιστα, ήταν πού απειλητικός στα service games του Έλληνας, φτάνοντας σε ακόμη ένα break στο 5ο game (4-1). Έτσι, στη συνέχεια, ο Τάρβετ διπλασίασε τα σετ του με 6-2 και έφτασε πιο κοντά στο κυρίως ταμπλό του Wimbledon.
Δείτε ΕπίσηςAthens Open: Ξεκίνησε η προπώληση εισιτηρίων
Στο τρίτο σετ ο Σακελλαρίδης πήρε προβάδισμα με break (3-1) προσπαθώντας να κάνει την ανατροπή. Ο ίδιος είχε σερβίς στο 5-3, όμως, ο Τάρβετ με δύο σερί συνεχόμενα break κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσα (5-5). Από εκεί και πέρα ο Βρετανός συνέχισε το σερί του και έφτασε στο 7-5 για να πάρει τη νίκη και να πανηγυρίσει την πρόκριση στον κυρίως ταμπλό.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.