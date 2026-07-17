Στο περιθώριο της επίσημης παρουσίασης του Γιάννη Αντετοκούμπο από τους Μαϊάμι Χιτ ακολούθησε γεύμα με Πατ Ράιλι και Έρικ Σποέλστρα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτελεί με κάθε επισημότητα παίκτη των Μαϊάμι Χιτ, με την ομάδα της Φλόριντα να παρουσιάζει και επίσημα τον Έλληνα σούπερ σταρ.

Μετά την επίσημη παρουσίαση του «Greek Freak» όπου ακολουθησε και ξενάγηση στους χώρους του «Kaseya Center» και στα αποδυτήρια, ακολούθησε δείπνο.

Μάλιστα ο ατζέντης του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Γιώργος Πάνου, μοιράστηκε και μια φωτογραφία από το δείπνο σε εστιατόριο του Μαϊάμι, μαζί με το «αφεντικό» της ομάδας, τον θρυλικό Πατ Ράιλι, τον προπονητή Έρικ Σποέλστρα, όπως επίσης και με τη σύζυγο του Γιάννη και τον επίσης ατζέντη του, Άλεξ Σαράτση.