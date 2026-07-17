Ολυμπιακός: Υπέγραψε ο γιος του Τζιοβάνι
O θρυλικός Τζιοβάνι αποτελεί από τους πλέον εμβληματικούς ξένους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, έχοντας μοιράσει αμέτρητες στιγμές μαγείας με τα ερυθρόλευκα και αποτελεί διαχρονική... καψούρα των φίλων της ομάδας. Όπως φαίνεται η κληρονομιά του Βραζιλιάνου Legend θα συνεχιστεί, καθώς ο γιος του αναμένεται να φορέσει τη φανέλα με τον δαφνοστεφανωμένο.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ οΤζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα πέρασε σήμερα εργομετρικά μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες της Β' ομάδας και απομένει η τυπική ανακοίνωση της απόκτησης του από το κλαμπ που μεγαλούργησε ο πατέρας του.
Ο Τζουλιάνο γεννήθηκε στις 28 Ιουνίου 2006, δηλαδή λίγες εβδομάδες πριν ο πατέρας του επιστρέψει στην Ελλάδα για ένα σύντομο πέρασμα που είχε πραγματοποιήσει από τον Εθνικό Πειραιώς. Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός και είναι αριστεροπόδαρος.
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