Όπως αναφέρει το ΑΠΕ - ΜΠΕ ο γιος του Τζιοβάνι, Τζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα, υπέγραψε στον Ολυμπιακό και θα ενταχθεί στη Β' ομάδα.

O θρυλικός Τζιοβάνι αποτελεί από τους πλέον εμβληματικούς ξένους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, έχοντας μοιράσει αμέτρητες στιγμές μαγείας με τα ερυθρόλευκα και αποτελεί διαχρονική... καψούρα των φίλων της ομάδας. Όπως φαίνεται η κληρονομιά του Βραζιλιάνου Legend θα συνεχιστεί, καθώς ο γιος του αναμένεται να φορέσει τη φανέλα με τον δαφνοστεφανωμένο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ οΤζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα πέρασε σήμερα εργομετρικά μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες της Β' ομάδας και απομένει η τυπική ανακοίνωση της απόκτησης του από το κλαμπ που μεγαλούργησε ο πατέρας του.

Ο Τζουλιάνο γεννήθηκε στις 28 Ιουνίου 2006, δηλαδή λίγες εβδομάδες πριν ο πατέρας του επιστρέψει στην Ελλάδα για ένα σύντομο πέρασμα που είχε πραγματοποιήσει από τον Εθνικό Πειραιώς. Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός και είναι αριστεροπόδαρος.