Wimbledon: Τo δημοφιλέστερο και ιστορικότερο Grand Slam του τένις για 26η χρονιά αποκλειστικά στα κορτ του Novasports!
Για 26η συνεχόμενη χρονιά η Nova φιλοξενεί τo δημοφιλέστερο και ιστορικότερο Grand Slam του τένις, αποκλειστικά στα κορτ του Novasports! Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, η Μαρία Σάκκαρη, οι αδερφές Σερένα και Βίνους Γουίλιαμς που έχουν κατακτήσει 14 Grand Slams μαζί, 6 από αυτά στο Wimbledon και όλα τα μεγάλα ονόματα του παγκοσμίου τένις υπόσχονται θέαμα υψηλού επιπέδου και οι φίλοι του τένις από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και την Κυριακή 12 Ιουλίου, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν, σε αποκλειστική μετάδοση και με τη σφραγίδα της κορυφαίας δημοσιογραφικής ομάδας του Novasports, το φημισμένο τουρνουά τένις Wimbledon με τις σπουδαίες μονομαχίες στα κορτ της Αγγλίας.
H αυλαία της φετινής 139ης έκδοσης του Wimbledon που μοιράζει το ιλιγγιώδες ποσό-ρεκόρ των 64,2 εκατομμυρίων λιρών, 20% επάνω συγκριτικά με την περυσινή διοργάνωση, ανοίγει την Δευτέρα 29 Ιουνίου με το Novasports Prime να προβάλλει όλους τους αγώνες του Centre Court μέχρι τα ημιτελικά και τους τελικούς και το Novasports Start να προβάλλει όλους τους αγώνες του Court 1.
Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, η δημοσιογραφική ομάδα του Novasports θα επιμελείται με συνεχείς ενημερώσεις την ειδική ενότητα του novasports.gr με highlights, ειδήσεις, σκορ, στατιστικά και match center κρίσιμων αγώνων ενώ στο Instagram & YouTube θα ανεβαίνουν stories & reels με viral στιγμές από τη διοργάνωση.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Novasports έχει ως εξής:
Δευτέρα 29 Ιουνίου
15:00 Wimbledon – 1η ημέρα Novasports Start
15:30 Wimbledon – 1η ημέρα Novasports Prime
Τρίτη 30 Ιουνίου
15:00 Wimbledon – 2η μέρα Novasports Start
15:30 Wimbledon – 2η μέρα Novasports Prime
Τετάρτη 1 Ιουλίου
15:00 Wimbledon – 3η ημέρα Novasports Start
15:30 Wimbledon – 3η ημέρα Novasports Prime
Πέμπτη 2 Ιουλίου
15:00 Wimbledon – 4η ημέρα Novasports Start
15:30 Wimbledon – 4η ημέρα Novasports Prime
Παρασκευή 3 Ιουλίου
15:00 Wimbledon – Φάση των «32» Novasports Start
15:30 Wimbledon – Φάση των «32» Novasports Prime
Σάββατο 4 Ιουλίου
15:00 Wimbledon – Φάση των «32» Novasports Start
15:30 Wimbledon – Φάση των «32» Novasports Prime
Κυριακή 5 Ιουλίου
15:00 Wimbledon – Φάση των «16» Novasports Start
15:30 Wimbledon – Φάση των «16» Novasports Prime
Δευτέρα 6 Ιουλίου
15:00 Wimbledon – Φάση των «16» Novasports Start
15:30 Wimbledon – Φάση των «16» Novasports Prime
Τρίτη 7 Ιουλίου
15:00 Wimbledon – Προημιτελικά Novasports Start
15:30 Wimbledon – Προημιτελικά Novasports Prime
Τετάρτη 8 Ιουλίου
15:00 Wimbledon – Προημιτελικά Novasports Start
15:30 Wimbledon – Προημιτελικά Novasports Prime
Πέμπτη 9 Ιουλίου
15:30 Wimbledon – Ημιτελικοί μονού γυναικών & τελικός διπλού μικτό Novasports Prime
Παρασκευή 10 Ιουλίου
15:30 Wimbledon – Ημιτελικοί μονού ανδρών Novasports Prime
Σάββατο 11 Ιουλίου
15:00 Wimbledon – Τελικός διπλού ανδρών Novasports Prime
18:00 Wimbledon – Τελικός μονού γυναικών Novasports Prime
Κυριακή 12 Ιουλίου
15:00 Wimbledon – Τελικός διπλού γυναικών Novasports Prime
18:00 Wimbledon – Τελικός μονού ανδρών Novasports Prime
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