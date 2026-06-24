Wimbledon: Τo δημοφιλέστερο και ιστορικότερο Grand Slam του τένις για 26η χρονιά αποκλειστικά στα κορτ του Novasports!

Το φετινό βρετανικό Grand Slam ξεκινάει τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή 12 Ιουλίου, to οποίο ια παρακολουθήσετε από τα κανάλια Novasports

Για 26η συνεχόμενη χρονιά η Nova φιλοξενεί τo δημοφιλέστερο και ιστορικότερο Grand Slam του τένις, αποκλειστικά στα κορτ του Novasports! Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, η Μαρία Σάκκαρη, οι αδερφές Σερένα και Βίνους Γουίλιαμς που έχουν κατακτήσει 14 Grand Slams μαζί, 6 από αυτά στο Wimbledon και όλα τα μεγάλα ονόματα του παγκοσμίου τένις υπόσχονται θέαμα υψηλού επιπέδου και οι φίλοι του τένις από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και την Κυριακή 12 Ιουλίου, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν, σε αποκλειστική μετάδοση και με τη σφραγίδα της κορυφαίας δημοσιογραφικής ομάδας του Novasports, το φημισμένο τουρνουά τένις Wimbledon με τις σπουδαίες μονομαχίες στα κορτ της Αγγλίας.

H αυλαία της φετινής 139ης έκδοσης του Wimbledon που μοιράζει το ιλιγγιώδες ποσό-ρεκόρ των 64,2 εκατομμυρίων λιρών, 20% επάνω συγκριτικά με την περυσινή διοργάνωση, ανοίγει την Δευτέρα 29 Ιουνίου με το Novasports Prime να προβάλλει όλους τους αγώνες του Centre Court μέχρι τα ημιτελικά και τους τελικούς και το Novasports Start να προβάλλει όλους τους αγώνες του Court 1.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, η δημοσιογραφική ομάδα του Novasports θα επιμελείται με συνεχείς ενημερώσεις την ειδική ενότητα του novasports.gr με highlights, ειδήσεις, σκορ, στατιστικά και match center κρίσιμων αγώνων ενώ στο Instagram & YouTube θα ανεβαίνουν stories & reels με viral στιγμές από τη διοργάνωση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Novasports έχει ως εξής:

Δευτέρα 29 Ιουνίου

15:00 Wimbledon – 1η ημέρα Novasports Start

15:30 Wimbledon – 1η ημέρα Novasports Prime

Τρίτη 30 Ιουνίου

15:00 Wimbledon – 2η μέρα Novasports Start

15:30 Wimbledon – 2η μέρα Novasports Prime

Τετάρτη 1 Ιουλίου

15:00 Wimbledon – 3η ημέρα Novasports Start

15:30 Wimbledon – 3η ημέρα Novasports Prime

Πέμπτη 2 Ιουλίου

15:00 Wimbledon – 4η ημέρα Novasports Start

15:30 Wimbledon – 4η ημέρα Novasports Prime

Παρασκευή 3 Ιουλίου

15:00 Wimbledon – Φάση των «32» Novasports Start

15:30 Wimbledon – Φάση των «32» Novasports Prime

Σάββατο 4 Ιουλίου

15:00 Wimbledon – Φάση των «32» Novasports Start

15:30 Wimbledon – Φάση των «32» Novasports Prime

Κυριακή 5 Ιουλίου

15:00 Wimbledon – Φάση των «16» Novasports Start

15:30 Wimbledon – Φάση των «16» Novasports Prime

Δευτέρα 6 Ιουλίου

15:00 Wimbledon – Φάση των «16» Novasports Start

15:30 Wimbledon – Φάση των «16» Novasports Prime

Τρίτη 7 Ιουλίου

15:00 Wimbledon – Προημιτελικά Novasports Start

15:30 Wimbledon – Προημιτελικά Novasports Prime

Τετάρτη 8 Ιουλίου

15:00 Wimbledon – Προημιτελικά Novasports Start

15:30 Wimbledon – Προημιτελικά Novasports Prime

Πέμπτη 9 Ιουλίου

15:30 Wimbledon – Ημιτελικοί μονού γυναικών & τελικός διπλού μικτό Novasports Prime

Παρασκευή 10 Ιουλίου

15:30 Wimbledon – Ημιτελικοί μονού ανδρών Novasports Prime

Σάββατο 11 Ιουλίου

15:00 Wimbledon – Τελικός διπλού ανδρών Novasports Prime

18:00 Wimbledon – Τελικός μονού γυναικών Novasports Prime

Κυριακή 12 Ιουλίου

15:00 Wimbledon – Τελικός διπλού γυναικών Novasports Prime

18:00 Wimbledon – Τελικός μονού ανδρών Novasports Prime

