Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ έμεινε εκτός διεκδίκησης της συμμετοχής της στο κυρίως ταμπλό του Wimbledon, γνωρίζοντας την ήττα στον πρώτο προκριματικό γύρο.

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ ηττήθηκε στον πρώτο προκριματικό γύρο του Wimbledon από την Κλαιρ Λίου με 6-2, 6-1 και έμεινε εκτός διεκδίκησης ενός εισιτηρίου για το κυρίως ταμπλό του τρίτου χρονικά Grand Slam της σεζόν.

Όπως αποδεικνύει το σκορ στα σετ, η Ελληνίδα τενίστρια δεν ήταν όσο ανταγωνιστική θα ήθελε παίρνοντας μόλις τρία games. Από τη μεριά της η αντίπαλό της το εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο αφήνοντας εκτός την Παπαμιχαήλ.

Σημειώνεται πως ελληνική εκπροσώπηση υπάρχει και στα ταμπλό των ανδρών, όπου ο Στέφανος Σακελλαρίδης θα παίξει κόντρα στον Φεδερίκο Κόρια. Ο Έλληνας τενίστας θα παίξει το μεσημέρι της Τετάρτης (24/6, 13:00 ώρα Ελλάδας). Η αναμέτρηση θα γίνει για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του τουρνουά.