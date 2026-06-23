Wimbledon: Ήττα στα προκριματικά για την Παπαμιχαήλ
Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ ηττήθηκε στον πρώτο προκριματικό γύρο του Wimbledon από την Κλαιρ Λίου με 6-2, 6-1 και έμεινε εκτός διεκδίκησης ενός εισιτηρίου για το κυρίως ταμπλό του τρίτου χρονικά Grand Slam της σεζόν.
Όπως αποδεικνύει το σκορ στα σετ, η Ελληνίδα τενίστρια δεν ήταν όσο ανταγωνιστική θα ήθελε παίρνοντας μόλις τρία games. Από τη μεριά της η αντίπαλό της το εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο αφήνοντας εκτός την Παπαμιχαήλ.
Σημειώνεται πως ελληνική εκπροσώπηση υπάρχει και στα ταμπλό των ανδρών, όπου ο Στέφανος Σακελλαρίδης θα παίξει κόντρα στον Φεδερίκο Κόρια. Ο Έλληνας τενίστας θα παίξει το μεσημέρι της Τετάρτης (24/6, 13:00 ώρα Ελλάδας). Η αναμέτρηση θα γίνει για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του τουρνουά.
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Wimbledon Order of play - Wednesday, June 24, 2026 pic.twitter.com/SpNJmkOPsE— Tennis Schedules (@SchedulesTennis) June 23, 2026
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