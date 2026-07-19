Λούκα Ντόντσιτς: Ανυπομονεί για τη νέα σεζόν
Οι Λέικερς μετά από μία σεζόν που έφτασαν μέχρι τα ημιτελικά της Δυτικής περιφέρειας του NBA, «γυρίζουν σελίδα», καθώς πλέον δεν βρίσκεται στο ρόστερ τους ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.
Η ομάδα του Λος Άντζελες, θέλει να επιστρέψει στις μεγάλες επιτυχίες, με τον Λούκα Ντόντσιτς να είναι ο μεγάλος αστέρας του συλλόγου. Σε πρόσφατές του δηλώσεις, ο Σλοβένος σούπερ σταρ, είπε ότι ανυπομονεί για τη νέα αγωνιστική περίοδο και πως οι Λέικερς έχουν μία πολύ καλή ομάδα.
Όσα είπε ο Ντόντσιτς
«Πιστεύω ότι έχουμε μια πραγματικά πολύ καλή ομάδα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα ξεκινήσει η νέα σεζόν. Προφανώς, η περσινή σεζόν δεν ολοκληρώθηκε όπως θα θέλαμε, γι' αυτό και ανυπομονούμε να ξεκινήσει η νέα χρονιά».
Luka Doncic at The Open Championship 🏀🤝⛳️— Golf Channel (@GolfChannel) July 18, 2026
The @Lakers star joined our @RichLernerGC to chat about catching the golf bug, improving his swing and plenty more.
Full @lukadoncic interview ⬇️ pic.twitter.com/UrvoD4hOcC
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