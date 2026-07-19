Λούκα Ντόντσιτς: Ανυπομονεί για τη νέα σεζόν

Λούκα Ντόντσιτς: Ανυπομονεί για τη νέα σεζόν

Ντόντσιτς
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Ανυπόμονος ενόψει της νέας σεζόν στο NBA με τη φανέλα των Λέικερς είναι ο Λούκα Ντόντσιτς.

Οι Λέικερς μετά από μία σεζόν που έφτασαν μέχρι τα ημιτελικά της Δυτικής περιφέρειας του NBA, «γυρίζουν σελίδα», καθώς πλέον δεν βρίσκεται στο ρόστερ τους ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Η ομάδα του Λος Άντζελες, θέλει να επιστρέψει στις μεγάλες επιτυχίες, με τον Λούκα Ντόντσιτς να είναι ο μεγάλος αστέρας του συλλόγου. Σε πρόσφατές του δηλώσεις, ο Σλοβένος σούπερ σταρ, είπε ότι ανυπομονεί για τη νέα αγωνιστική περίοδο και πως οι Λέικερς έχουν μία πολύ καλή ομάδα.

Όσα είπε ο Ντόντσιτς

«Πιστεύω ότι έχουμε μια πραγματικά πολύ καλή ομάδα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα ξεκινήσει η νέα σεζόν. Προφανώς, η περσινή σεζόν δεν ολοκληρώθηκε όπως θα θέλαμε, γι' αυτό και ανυπομονούμε να ξεκινήσει η νέα χρονιά».

@Photo credits: NBA/Getty Images
     

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