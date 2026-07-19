Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τον πολυαναμενόμενο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή και τις αναμετρήσεις των Τσιτσιπά και Σάκκαρη.

Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Ισπανία και Αργεντινή αναμετρώνται απόψε στο «MetLife Stadium» του Νιού Τζέρσεϊ με φόντο την κατάκτηση του τίτλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Αλμπισελέστε θέλει να διατηρήσει τα σκήπτρα της παγκόσμιας πρωταθλήτριας κατακτώντας τον τίτλο back-to-back, ενώ η Ισπανία θέλει να βρεθεί για δεύτερη φορά στην ιστορία της την κορυφή του κόσμου, μετά το 2010.

Ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 22:00 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1, σε παράλληλη σύνδεση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Στο τέννις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεπέρασε το εμπόδιο και του Αλεκσάντρ Σεφτσένκο με 2-1, πέρασε στον τελικό στο 250άρι τουρνουά στο Γκστάαντ της Ελβετίας, κι εκεί θα παίξει για τον 13ο τίτλο της καριέρας του και πρώτο έπειτα από 17 μήνες. Το ματς του Έλληνα πρωταθλητή απέναντι στον Ραφαέλ Κολινιόν είναι προγραμματισμένο για τις 12:30 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 6.

Ξεχωριστή ημέρα και για τη Μαρία Σάκκαρη, που βρίσκεται ένα βήμα μακριά από τον τρίτο τίτλο της καριέρας της στην WTA και θέλει να το κάνει μπροστά στο ελληνικό κοινό και το Athens Open. Η ίδια επικράτησε της Αλίνα Κορνέεβα με 6-1, 7-5 και θα αντιμετωπίσει την Κλάρα Τάουσον στο φινάλε της αθηναϊκής διοργάνωσης.

Η αναμέτρησή της θα λάβει χώρα στο κεντρικό court του Stadion Sports Stadium και το πρώτο σερβίς αναμένεται να γίνει στις 20:00, σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας