Τελικός Μουντιάλ 2026: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του Ισπανία - Αργεντινή
Τα ψέματα τελείωσαν και η μεγάλη ώρα για τον φετινό τελικό του Μουντιάλ έφτασε, καθώς απόψε (19/7) Ισπανία και Αργεντινή θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο.
Η Ρόχα θέλει να προσθέσει την δεύτερη κούπα στη συλλογή της και να ξεκινήσει νέα «δυναστεία», ενώ η Αλμπισελέστε να κάνει το back to back και να γράψει ιστορία ως η τρίτη χώρα που καταφέρνει κάτι τέτοιο
Ο μεγάλος αγώνας θα κάνει σέντρα στις 22:00 και θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1.
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