Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του μεγάλου τελικού του φετινού Μουντιάλ ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή.

Τα ψέματα τελείωσαν και η μεγάλη ώρα για τον φετινό τελικό του Μουντιάλ έφτασε, καθώς απόψε (19/7) Ισπανία και Αργεντινή θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο.

Η Ρόχα θέλει να προσθέσει την δεύτερη κούπα στη συλλογή της και να ξεκινήσει νέα «δυναστεία», ενώ η Αλμπισελέστε να κάνει το back to back και να γράψει ιστορία ως η τρίτη χώρα που καταφέρνει κάτι τέτοιο

Ο μεγάλος αγώνας θα κάνει σέντρα στις 22:00 και θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1.