Ο Σακελλαρίδης στη μάχη των προκριματικών στο Wimbledon

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης αρχίζει τη Δευτέρα (22/6) στα προκριματικά στο Wimbledon, ποιος είναι ο πρώτος του αντίπαλος.

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης μετά το Roland Garros θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνάμεις του και στα προκριματικά του Wimbledon, που ξεκινούν τη Δευτέρα (22/6).

Ο 22χρονος Έλληνας τενίστας, Νο.153 στον κόσμο και 31 στο προκριματικά ταμπλό, θα κάνει πρεμιέρα στο Wimbledon αντιμετωπίζοντας το Γιου-Χσίου Χσου (Νο.213) από την κινεζική Ταϊπέι, σε ένα παιχνίδι που ορίστηκε να γίνει τη Δευτέρα (22/6) στο court 18 των εγκαταστάσεων κι αναμένεται να αρχίσει γύρω στις 14:30 με 15:00 ώρα Ελλάδας.

Σε περίπτωση πρόκρισης ο Σακελλαρίδης στον 2ο γύρο διασταυρώνει με τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον 34χρονο Αργεντινό, Φεντερίκο Κορία, άλλοτε Νο.49 στον κόσμο και τον 18χρονο Βρετανό, Όλιβερ Μπόντινγκ. Για την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό χρειάζονται τρεις νίκες.

