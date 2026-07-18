Οι Αρχές του Βελιγραδίου συνέλαβαν τον Ούρος Πλάβσιτς ο οποίος ενεπλάκη σε επεισόδιο με στρατιωτικό!

Βαριές κατηγορίες θα αντιμετωπίσει ο Σέρβος σέντερ, ο οποίος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε με τη φανέλα της Κλουζ.

Συγκεκριμένα την Παρασκευή 17/7, ο Πλάβσιτς φέρεται να επιτέθηκε σε εργαζόμενο της υπηρεσίας ασφαλείας στις εγκαταστάσεις της Στρατιωτικής Ιατρικής Ακαδημίας.

Παρά την αιφνιδιαστική επίθεση, ο υπάλληλος διατήρησε την ψυχραιμία του, κατάφερε να ακινητοποιήσει τον Πλάβσιτς και ειδοποίησε αμέσως τη Στρατιωτική Αστυνομία.

Λίγο αργότερα, άνδρες της Στρατιωτικής Αστυνομίας έφτασαν στο σημείο, συνέλαβαν τον Πλάβσιτς και στη συνέχεια τον παρέδωσαν σε περιπολικό του Υπουργείου Εσωτερικών της Σερβίας.

Σερβικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν νέες λεπτομέρειες της υπόθεσης, οι οποίες χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα σοβαρές. Σε βάρος του διατάχθηκε κράτηση 48 ωρών, ενώ πλέον έχουν γίνει γνωστά νέα στοιχεία για το περιστατικό. Η Εισαγγελία ερευνά αν ο Σέρβος σέντερ ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών.