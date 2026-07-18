Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην απόκτηση του Διαμαντή Λεγκίσι από την Κ19 του Βόλου, σε μία κίνηση με φόντο το μέλλον.

Ο Ολυμπιακός δεν ενισχύεται μόνο στην πρώτη ομάδα αλλά δίνει το βάρος και στο μέλλον, πλαισιώνοντας την ακαδημία με ότι καλύτερο κυκλοφορεί στην αγορά.

Μία τέτοια περίπτωση είναι και ο 19χρονος εξτρέμ, Διαμαντής Λεγκίσι, ο οποίος εντυπωσίασε με την Κ19 του Βόλου και αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό προκειμένου να πλαισιώσει τόσο την Κ19 όσο και την Β' ομάδα.

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ Βόλος είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη μεταγραφή του Διαμαντή Λεγκίσι στον Ολυμπιακό.

Ο 19χρονος Διαμαντής Λεγκίσι, από το 2023 αγωνιζόταν στην Κ-19 του Βόλου, ενώ το περασμένο καλοκαίρι υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο και ενσωματώθηκε με την πρώτη ομάδα με την οποία κατέγραψε εννιά συμμετοχές σε πρωτάθλημα και κύπελλο.

Ο Διαμαντής Λεγκίσι λίγο πριν αποχωρήσει από τον Βόλο, δήλωσε: “Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, τους προπονητές, τους συμπαίκτες μου και όλους τους ανθρώπους της ομάδας για τη στήριξή τους και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια που βρισκόμουν στην ομάδα του Βόλου.

Ο Βόλος θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, γιατί εδώ έζησα όμορφες στιγμές, γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους και εξελίχθηκα τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως άνθρωπος”.

Η ΠΑΕ Βόλος εύχεται στον Διαμαντή Λεγκίσι υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».