Ο Αλκαράθ με την 21η σερί νίκη στη σεζόν συνεχίζει στο Wimbledon (vids)

O Kάρλος Αλκαράθ ξεπέρασε και το εμπόδιο του Γιαν-Λέναρντ Στρουφ με 3-1 σετ, για την πρόκριση στον 4ο γύρο του Wimbledon και στον δρόμο για τον 3ο διαδοχικό τίτλο.

Ο Κάρλος Αλκαράθ αν και αντιμετώπισε δυσκολίες, είχε τις λύσεις για να νικήσει τον Γερμανό, Γιαν-Λέναρντ Στρουφ με 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 και να συνεχίσει την πορεία του για τον 3ο διαδοχικό τίτλο στο Wimbledon.

O 22χρονος Ισπανός, διεύρυνε το ρεκόρ των διαδοχικών νικών στις 21 μέσα στο 2025 κι εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον γύρο των «16», έφθασε στις 17 σερί νίκες στο Winbledon.

«Υπέφερα σε κάθε σερβίς που έκανe σήμερα», είπε ο Alcaraz. Ήταν αγχωτικό. Συνέχιζε να με πιέζει. Κατά κάποιο τρόπο επέζησα και είμαι πραγματικά χαρούμενος που πήρα το break και τελείωσα» δήλωσε στο τέλος ο Αλκαράθ. Κι αναφέρεται στο break που πέτυχε στο 9ο game του 4ου σετ, που απλοποίησε τα πράγματα, καθώς σερβίροντας, έκλεισε το σετ και τον αγώνα.

Στον 4ο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Αντρέι Ρούμπλεφ, καθώς ο Ρώσος επιβλήθηκε με άνεση επί του Αντριάν Μαναρινό με 7-5, 6-2, 6-3.

Ο Καρέν Χατσάνοφ βρέθηκε να χάνει με 2-1 σετ και με 5-2 στο 5ο σετ απέναντι στον Πορτογάλο, Νούνο Μπόρζες, όμως ο Ρώσος έφθασε στην πρόκριση με 7-6(6), 4-6, 4-6, 6-3, 7-6(8).

What. A. Match. 😮



No.17 seed Karen Khachanov comes through a five set thriller against Nuno Borges to win 7-6(6), 4-6, 4-6, 6-3, 7-6(8) and take the spot in the fourth round 🔒#Wimbledon pic.twitter.com/988dRYVSq9