O Αλκαράθ με την 20ή διαδοχική νίκη στη σεζόν συνεχίζει στο Wimbledon

Ο Κάρλος Αλκαράθ νίκησε τον πρωτοεμφανιζόμενο σε Slam, Όλιβερ Τάρβερτ, και συνεχίζει στον γύρο των «32» στo Wimbledon.

Mετά την εξαντλητική πρεμιέρα, τώρα ο Κάρλος Αλκαράθ είχε πιο εύκολη αποστολή απέναντι στον Βρετανό, Όλιβερ Τάρβερτ, επικράτησε με 6-1, 6-4, 6-4, για να εξασφαλίσει την πρόκριση στον 3ο γύρο του Wimbledon.

Ο Ισπανός, κάτοχος του τίτλου τα δύο προηγούμενα χρόνια, έφθασε στις 16 διαδοχικές νίκες στο Wimbledon, αλλά και στις 20 σερί στη σεζόν, το μεγαλύτερο στην καριέρα του. Η τελευταία ήττα του χρονολογείται από τις 25 Απριλίου από τον τελικό στο 500άρι τουρνουά της Βαρκελώνης, με αντίπαλο τον Χόλγκερ Ρούνε.

Mετά το θρίλερ των 4,5 ωρών και των πέντε σετ με τον Φάμπιο Φονίνι, ο Αλκαράθ έχοντας 37 winners και πετυχαίνοντας έξι break, ξεπέρασε το εμπόδιο του Όλιβερ Τάρβερτ, που βρίσκεται στο Νο.733 κι έκανε ντεμπούτο σε Grand Slam.

«Πρέπει να επαινέσω τον Όλιβερ, τον δεύτερο αγώνα του στο tour. Για να είμαι ειλικρινής, λατρεύω το παιχνίδι τοy. Το επίπεδο που έπαιξε στον πρώτο αγώνα στο Centre Court, το οποίο ξέρω ότι είναι πραγματικά δύσκολο, έδειξε εξαιρετικό τένις» δήλωσε στο τέλος ο Ισπανός.

Alcaraz d. Oliver Tarvet 6-1 6-4 6-4



16th consecutive win at Wimbledon.



20th consecutive win, the longest win streak of his career.



More match wins than anyone on tour this season.



22 years old.



✅44th win of 2025



Truly unbelievable stuff from Carlitos.



🇪🇸 pic.twitter.com/wEVVAcSQwg