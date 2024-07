Ο Τζόκοβιτς συνεχίζει στο Wimbledon, τα ζευγάρια στη φάση των «16»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε τον Αλεξέι Ποπίριν με 3-1 σετ και προκρίθηκε στη φάση των «16» στο Wimbledon, πώς διαμορφώθηκαν τα ζευγάρια στον 4ο γύρο.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μετά το χαμένο 1ο σετ, κυριάρχησε με αντίπαλο τον Αυστραλό, Αλεξέι Ποπίριν και επικρατώντας με 4-6, 6-3, 6-4, 7-6(3) προκρίθηκε στον 4ο γύρο του Wimbledon.

Με αυτό τον αγώνα συμπληρώθηκαν τα ζευγάρια της φάσης των «16», εκεί ο Τζόκοβιτς θα παίξει με τον Χόλγκερ Ρούνε, που λίγο νωρίτερα χρειάστηκε την ολική ανατροπή με τον Γάλλο, Κεντίν Χαλίς και με 1-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(4), 6-1 να πάρει την πρόκριση.

Rune rampage 😤

The No.15 seed navigates a court change and roars back from two sets down to defeat Quentin Halys 1-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(4), 6-1 🤯#Wimbledon pic.twitter.com/a4y8Ll70au