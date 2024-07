Πώς υποδέχθηκαν οι θεατές, μαζί με τους Τζόκοβιτς και Ποπίριν στο κεντρικό κορτ του Wimbledon, την πρόκριση της Αγγλίας στα ημιτελικά του ΕURO 2024.

H πρόκριση της Αγγλίας στα ημιτελικά του EURO 2024 πανηγυρίστηκε και στο κεντρικό κορτ του Wimbledon στη διάρκεια του αγώνα του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Αλεξέι Ποπίριν για τον 3ο γύρο.

Τη στιγμή που στο Ντίσελντορφ η Αγγλία απέκλειε την Ελβετία στη διαδικασία των πέναλτι, στο κεντρικό κορτ του Wimbledon o Τζόκοβιτς ετοιμαζόταν να υποδεχθεί το σερβίς του Ποπίριν, όταν ένα παρατεταμένο χειροκρότημα σταμάτησε τον αγώνα.

Οι παίκτες κατάλαβαν τον λόγο και ο Τζόκοβιτς προσποιοιήθηκε πως σουτάρει με το αριστερό προς την πλευρά τού Ποπίριν, που έπαιξε τον ρόλο του τερματοφύλακα.



Centre Court erupts as the news that @England have won on penalties filters through 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#Wimbledon | #EURO2024 pic.twitter.com/OoKv7n1tVo