Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν απολύτως επιβλητική και έριξε χωρίς καμία δυσκολία στο... καναβάτσο τη Φενέρμπαχτσε επικρατώντας με 95-76 για την 6η συνεχόμενη νίκη της στη EuroLeague και 10η συνολικά.
Οι Φακούντο Καμπάτσο και Τεό Μαλεντόν έκαναν τη δική τους ραψωδία επιθετικά εκμεταλλευόμενοι στο έπακρο τα λάθη της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.
Ρεάλ Μαδρίτης - Φενέρμπαχτσε: Το ματς
Η Φενέρμπαχτσε βρήκε λύσεις από διαφορετικούς παίκτες και κατάφερε να πάρει από νωρίς το προβάδισμα, ξεφεύγοντας με 4-11 στο πρώτο πεντάλεπτο. Ο Καμπάτσο, ωστόσο, πήρε την κατάσταση στα χέρια του και με 10 διαδοχικούς πόντους έβαλε τη Ρεάλ μπροστά στο σκορ με 14-13. Ο Χόρτον-Τάκερ απάντησε με ένα δικό του σερί επτά αναπάντητων πόντων, δίνοντας ξανά το προβάδισμα στην τουρκική ομάδα για το 20-24. Στη συνέχεια, ο Μαλεντόν δέχθηκε χτύπημα στο δεξί πόδι έπειτα από διείσδυση, αλλά, παρά τον πόνο, σηκώθηκε και ευστόχησε σε δύο βολές.
Η Ρεάλ ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και έτρεξε ένα σερί 10-0, μετατρέποντας το σκορ σε 32-24. Με τον Μαλεντόν να συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό, η «Βασίλισσα» απέκτησε διψήφια διαφορά, φτάνοντας στο 39-26. Οι Κι και Μέλι, με τη βοήθεια του Χόρτον-Τάκερ, προσπάθησαν να κρατήσουν τη Φενέρμπαχτσε κοντά στο σκορ, μειώνοντας σε 47-42 πριν από την ανάπαυλα.
THT 🧨🧨 Rising to detonate a dunk 👀 #MotorolaMagicMoment @Moto I @FBBasketbol https://t.co/VUNerXDaau— EuroLeague (@EuroLeague) October 29, 2026
Η υπεροχή των Μαδριλένων συνεχίστηκε και στο δεύτερο μέρος, με τους Ταβάρες, Μαλεντόν και Πρόσιντα να δίνουν τον ρυθμό. Τρία διαδοχικά τρίποντα από τους Πρόσιντα, Οκέκι και Φελίς έδωσαν ξανά διψήφιο προβάδισμα στη Ρεάλ για το 61-49. Οι Αμπάλδε και Λουβαβού-Καμπαρό ανέβασαν τη διαφορά μέχρι και τους 18 πόντους, διαμορφώνοντας το 68-50 στο 29ο λεπτό. Η Φενέρμπαχτσε, πάντως, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Με τους Φόρεστ και Κλάιμπερν να δίνουν λύσεις, μείωσε αρχικά σε 68-55 και στη συνέχεια, με ένα σερί 9-0, πλησίασε στους οκτώ πόντους (72-64). Ο Μαλεντόν κράτησε τη Ρεάλ σε θέση οδηγού, ενώ το τρίποντο του Κλάιμπερν έφερε τη διαφορά στους επτά (78-71).
Η απάντηση της Ρεάλ ήταν άμεση, με τον Φελίς να πετυχαίνει καλάθι και φάουλ για το 81-71. Ο Μαλεντόν ευστόχησε στη συνέχεια από την περιφέρεια, διατηρώντας τη διαφορά ασφαλείας για τους Μαδριλένους, οι οποίοι έλεγξαν την κατάσταση και συνέχισαν νικηφόρα την πορεία τους στη EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα: 22-24, 47-42, 70-55, 95-76
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… Δεν έχασε ποτέ την ψυχραιμία της παρά τα σουτ που μπορεί να βρήκε η Φενέρ στην προσπάθεια να μειώσει.
MVP O… Τεό Μαλεντόν με 26 πόντους και 7 ριμπάουντ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Φακούντο Καμπάτσο με double double 10 πόντων και 10 ασίστ όντας μάλιστα αλάνθαστοςκαι Έντι Ταβάρες με 14 πόντους και 5 ριμπάουντ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ξεχώρισε ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ με 16 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Σερτάκ Σανλί που ήταν ο μοναδικός με αρνητικό PIR.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Οι 22 πόντοι που πήρε η Ρεάλ από τα λάθη της Φενέρμπαχτσε.
|Real Madrid | Head coach: Pedro Martinez
|#
|Player
|Min
|PTS
|2FG
|%
|3FG
|%
|FT
|%
|OR
|DR
|TR
|AST
|STL
|TO
|BLK F
|BLK A
|FC
|FD
|PIR
|+/-
|3
|T. Luwawu-Cabarrot
|19:49
|8
|4/7
|57.1%
|0/3
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|3
|0
|-1
|6
|4
|J. Pradilla
|11:35
|4
|2/2
|100.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|1
|5
|2
|6
|A. Abalde
|22:14
|8
|1/1
|100.0%
|2/6
|33.3%
|0/0
|0.0%
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|5
|9
|7
|F. Campazzo
|17:47
|10
|0/0
|0.0%
|2/5
|40.0%
|4/4
|100.0%
|0
|2
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|5
|12
|5
|8
|C. Okeke
|23:04
|6
|0/2
|0.0%
|2/5
|40.0%
|0/0
|0.0%
|3
|4
|7
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|0
|9
|6
|9*
|G. Procida
|13:54
|5
|1/3
|33.3%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0.0%
|1
|0
|1
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|3
|3
|5
|12*
|T. Maledon
|24:13
|26
|3/6
|50.0%
|3/4
|75.0%
|11/12
|91.7%
|1
|6
|7
|0
|0
|2
|1
|0
|0
|9
|35
|21
|20*
|M. Jantunen
|07:52
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|3
|3
|1
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|3
|22*
|W. Tavares
|20:23
|14
|5/6
|83.3%
|0/0
|0.0%
|4/4
|100.0%
|3
|2
|5
|0
|1
|0
|0
|0
|3
|2
|20
|7
|23
|S. Llull
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|24*
|A. Feliz
|22:03
|8
|1/4
|25.0%
|1/4
|25.0%
|3/3
|100.0%
|0
|2
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|6
|7
|3
|30
|D. Jones
|17:06
|6
|3/3
|100.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|0
|1
|0
|2
|0
|1
|0
|3
|0
|7
|4
|-
|Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|1
|5
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|5
|-
|Total
|200:00
|95
|20/34
|58.8%
|11/32
|34.4%
|22/23
|95.7%
|14
|24
|38
|9
|12
|8
|2
|0
|18
|26
|118
|-
|Fenerbahce Tarfin Istanbul | Head coach: Saras Jasikevicius
|#
|Player
|Min
|PTS
|2FG
|%
|3FG
|%
|FT
|%
|OR
|DR
|TR
|AST
|STL
|TO
|BLK F
|BLK A
|FC
|FD
|PIR
|+/-
|0*
|S. Larkin
|20:17
|7
|3/5
|60.0%
|0/3
|0.0%
|1/1
|100.0%
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|0
|0
|2
|2
|1
|0
|1
|M. Bingham
|14:12
|3
|1/1
|100.0%
|0/2
|0.0%
|1/2
|50.0%
|1
|0
|1
|0
|0
|3
|2
|0
|4
|1
|7
|6
|2*
|W. Baldwin Iv
|27:14
|7
|3/4
|75.0%
|0/5
|0.0%
|1/2
|50.0%
|2
|2
|4
|3
|2
|1
|0
|0
|3
|2
|-7
|1
|4
|N. Melli
|18:41
|2
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|2/2
|100.0%
|2
|4
|6
|2
|1
|2
|0
|0
|2
|2
|3
|7
|5*
|S. Sanli
|08:36
|0
|0/0
|0.0%
|0/3
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|-7
|1
|8
|T. Horton Tucker
|15:24
|16
|5/9
|55.6%
|1/3
|33.3%
|3/3
|100.0%
|2
|3
|5
|0
|3
|0
|0
|0
|3
|2
|16
|0
|11
|T. Forrest
|17:10
|6
|2/2
|100.0%
|0/0
|0.0%
|2/3
|66.7%
|1
|0
|1
|3
|0
|1
|0
|0
|3
|2
|11
|0
|12*
|B. Key
|25:19
|6
|1/4
|25.0%
|0/3
|0.0%
|4/4
|100.0%
|0
|5
|5
|3
|3
|3
|0
|1
|0
|3
|6
|0
|21
|W. Clyburn
|25:12
|22
|3/5
|60.0%
|5/10
|50.0%
|0/0
|0.0%
|1
|3
|4
|1
|2
|3
|0
|0
|2
|2
|19
|5
|30
|C. Silva
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|31*
|S. Shields
|27:55
|8
|2/6
|33.3%
|1/4
|25.0%
|1/2
|50.0%
|0
|3
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|2
|6
|5
|43
|I. Sargiunas
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|1
|3
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|-
|Total
|200:00
|76
|20/37
|54.1%
|7/33
|21.2%
|15/19
|78.9%
|9
|21
|30
|14
|12
|18
|4
|1
|25
|18
|65
|-
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