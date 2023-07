Η Βοντρουσοβα τον τίτλο, ο προπονητής της τατουάζ… (vids)

Η Μαρκέτα Βοντρούσοβα εκτός από το Wimbledon κέρδισε και ένα στοίχημα που είχε βάλει με τον προπονητή της.

Η Μαρκέτα Βοντρούσοβα έγραψε ιστορία ως η πρώτη unseeded πρωταθλήτρια στο Wimbledon και παράλληλα, κέρδισε μια θέση μεθαύριο στο Top10 (θα είναι στο Νο10).

Εκτός από αυτά και… δύο εκατομμύρια ευρώ περίπου ως χρηματικό έπαθλο, κέρδισε και ένα στοίχημα από τον προπονητή της, Γίρι Χρέμπετς.

Η Τσέχα είναι γνωστή μεταξύ άλλων και για τα αμέτρητα τατουάζ που έχει στο σώμα της, ενώ ο προπονητής της δεν έχει ούτε ένα. Έκανε όμως μία δέσμευση. Της είχε πει πρόσφατα πως αν κερδίσει ένα grand slam, θα κάνει το πρώτο του τατουάζ.

«Κέρδισα και το στοίχημα με τον κόουτς και πρέπει τώρα να κάνει τατουάζ. Αύριο θα πάμε» τον προειδοποίησε, με το κοινό να ξεσπάει σε γέλια.

Fresh #Wimbledon ink pending...



Marketa Vondrousova's coach looks like he may regret making that bet pic.twitter.com/9awYGHzWIX