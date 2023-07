Η Μαρκέτα Βοντρούσοβα για πρώτη φορά στην καριέρα της κατακτά grand slam, 2-0 σετ (6-4, 6-4) στον τελικό του Wimbledon την Ονς Ζαμπέρ.

Η Μαρκέτα Βοντρούσοβα είναι η κάτοχος του Wimbledon!

Σε ένα παιχνίδι με έντονη νευρικότητα και από την ίδια, αλλά και από την Ονς Ζαμπέρ, πήρε κρίσιμα games και στα δύο σετ, για να κερδίσει τον τελικό με 6-4, 6-4 σε μία ώρα και 20 λεπτά.

Marketa's magical moment



Marketa Vondrousova becomes the third Czech woman to win the ladies' singles title, defeating Ons Jabeur 6-4, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/AAHThI1ZYn