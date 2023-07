Σβιτολίνα, Τσουρένκο και Καλίνινα συνεχίζουν στο Wimbledon μετά από τρεις γρήγορες νίκες.

Οι τέσσερις από τις πέντε συνολικά Ουκρανές του κυρίως ταμπλό στο Wimbledon, συνεχίζουν.

Μετά την Κόστιουκ που απέκλεισε την Σάκκαρη, οι Ελίνα Σβιτολίνα, Λέσια Τσουρένκο και Αννα Καλίνινα, απέκλεισαν τις αντιπάλους τους και προχωρούν στο Λονδίνο.

Η Σβιτολίνα είχε το πιο δύσκολο έργο από τις τρεις. Μετά την Βίνους Γουίλιαμς, έπεσε πάνω στην Ελίζ Μέρτενς, Νο15 στο ταμπλό, την οποία κέρδισε με 2-1 σετ (6-1, 1-6, 6-1), για να περάσει στον τρίτο γύρο.

