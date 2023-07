Η Σάκκαρη άρχισε ιδανικά τον αγώνα απέναντι στην Ουκρανή, Μάρτα Κόστιουκ, όμως μετά τη δεύτερη διακοπή εξ αιτίας της βροχής εμφανίστηκε αγνώριστη για να έρθει η ήττα με 6-0, 5-7, 2-6 και μαζί ο αποκλεισμός από τον 1ο γύρο στο Wimbledon

Μετά το Roland Garros η Μαρία Σάκκαρη γνώρισε τον αποκλεισμό και στον 1ο γύρο στο Wimbledon. Σε ένα παιχνίδι που διεκόπη δύο φορές εξ αιτίας της βροχής, η Σάκκκαρη ηττήθηκε από την Ουκρανή, Μάρτα Κόστιουκ με 6-0, 5-7, 2-6 γνωρίζοντας τον αποκλεισμό.

Η Σάκκαρη των εννέα αβίαστων λαθών στο 1ο σετ, τελείωσε το παιχνίδι με 47(!) και αυτός ήταν ο βασικός παράγοντας που άλλαξε το παιχνίδι.

