Ρεάλ Μαδρίτης: Πλήρωσε τη ρήτρα αποδέσμευσης του Μουρίνιο

Η Ρεάλ πλήρωσε τη ρήτρα αποδέσμευσης του Ζοσέ Μουρίνιο στην Μπενφίκα. Πλέον μένει να... πέσουν οι υπογραφές και να ακολουθήσει η επίσημη ανακοίνωση της επιστροφής του.

Μόνο τα τυπικά απομένουν για την επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης! Η Βασίλισσα πλήρωσε τη ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 3 εκατ. ευρώ στην Μπενφίκα και ο «Ζοσέ» είναι έτοιμος να καθίσει ξανά στον πάγκο των Μερένχες.

Ο Special One ετοιμάζεται να γίνει ξανά κάτοικος Μαδρίτης μετά από 13 χρόνια. Σύμφωνα με το ιταλικό «Sky Sports», οι Λος Μπλάνκος πλήρωσαν τη ρήτρα αποδέσμευσης του Πορτογάλου κόουτς στους Αετούς της Λισαβόνας και ο Ίβηρας τεχνικός μένει απλά να υπογράψει και να ανακοινωθεί.

Να σημειωθεί πως οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει επίσημα εδώ και μέρες, καθώς ο Πέρεθ θεωρεί πως ο 63χρονος πολύπειρος προπονητής είναι ο κατάλληλος για να επαναφέρει τους Μαδριλένους στον... δρόμο των επιτυχιών.

Υπενθυμίζουμε πως ο Μουρίνιο κάθισε στον πάγκο των Μαδριδίστας από το 2010-13, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελλο και ένα σούπερ καπ Ισπανίας.

 

Τη φετινή σεζόν δεν έφτασε στην κατάκτηση κάποιου τίτλου με την Μπενφίκα και τερμάτισε τρίτος στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, με 23 νίκες και 11 ισοπαλίες σε 34 ματς.

     

