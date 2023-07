Αν και τραυματίστηκε στο τρίτο game του ματς, η 43χρονη Βένους Γουίλιαμς το πάλεψε κόντρα στην Σβιτολίνα, αλλά η Ουκρανή συνεχίζει στην διοργάνωση.

Η Ελίνα Σβιτολίνα και η Βένους Γουίλιαμς κέρδισαν τα βλέμματα στην πρεμιέρα του Wimbledon.

Αν και προς στιγμήν όλοι πίστεψαν πως το παιχνίδι θα τελειώσει άδοξα, τελικά ολοκληρώθηκε με την Σβιτολίνα να παίρνει το εισιτήριο για την επόμενη φάση (6-4, 6-3).

Στο τρίτο game του αγώνα, η Γουίλιαμς ανέβηκε στο φιλέ και γλίστρισε στο γρασίδι, σφαδάζοντας από τον πόνο.

Venus Williams went down on the court after slipping near the net.



She returned to play after taking an injury timeout. pic.twitter.com/h3zXL7Evc1