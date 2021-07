Ραντεβού Μπάρτι - Κρεϊτσίκοβα για μια θέση στους "8" (vid)

Η νικήτρια του Roland Garros 2019, Άσλεϊ Μπάρτι και η νικήτρια του 2021 Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα θα παίξουν στον 4ο γύρο του Wimbledon για μια θέση στους "8".

Στον 4ο γύρο του Wimbledon για 2η σερί χρονιά στην καριέρα της προκρίθηκε η Άσλεϊ Μπάρτι.

Η Αυστραλή που είναι στο Νο1 κόσμου απέκλεισε με 6-3, 7-5 την Κατερίνα Σινιάκοβα στον 3ο γύρο στο Λονδίνο και θα παίξει στους "16" με την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα.

poor Siniakova. she hits her foot to avoid a warning but gets one anyway. #Wimbledon pic.twitter.com/58aatCITRO