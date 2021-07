Έκλεισε ραντεβού με την Κέρμπερ στον 4ο γύρο η Γκοφ (vids)

Η 17χρονη Κόκο Γκάουφ προκρίθηκε για 2η σερί χρονιά στους "16" στo Wimbledon και αυτή τη φορά έχει περισσότερες πιθανότητες πρόκρισης στα προημιτελικά.

Μετά από τον προημιτελικό στο Roland Garros εκεί όπου την απέκλεισε η μετέπειτα νικήτρια Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα η Κόκο Γκάουφ έχει βάλει πλώρη για την είσοδο της στους "8" και στο Wimbledon.

Το 2019 στην πρώτη της συμμετοχή σε ηλικία 15 ετών η Αμερικανίδα είχε φτάσει από τα προκριματικά στο ταμπλό, έγινε γνωστή για τον αποκλεισμό της Βίνους Γουίλιαμς στην πρεμιέρα και έπαιξε στον 4ο γύρο με την Σιμόνα Χάλεπ.

Note to challengers: If you're coming for @CocoGauff , you'll need to bring your A-game #Wimbledon pic.twitter.com/HuyPzMBIFz

Η Ρουμάνα την απέκλεισε και πήρε τον τίτλο.

Το 2021 η Κόκο Γκοφ είναι μέλος του top-25 και είναι πάλι στον 4ο γύρο στα 17 της. Απέκλεισε με 6-3, 6-3 την Κάγια Γιούβαν και θα παίξει την Τρίτη με την πρώην νικήτρια του Wimbledon, την Αντζελίκ Κέρμπερ.

Coco Manic Monday



17-year-old @CocoGauff is at her brilliant best in beating Kaja Juvan on Centre Court - Angelique Kerber waits in the fourth round#Wimbledon pic.twitter.com/uNHk2kcqVX