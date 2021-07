Συνεχίζει την προέλαση της με την 15η σερί νίκη της Κρεϊτσίκοβα (vid)

Την καλύτερη περίοδο της καριέρας της διανύει η νικήτρια του Roland Garros 2021 Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα η οποία είναι ήδη στους "16" στο Wimbledon.

Την 15η συνεχόμενη νίκη της πέτυχε το Σάββατο η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα.

Η Τσέχα που θα την δούμε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες συνεχίζει στον 4ο γύρο του Wimbledon και θα παίξει με την Άσλεϊ Μπάρτι ή την παρτενέρ της στο διπλό Κατερίνα Σινιάκοβα.

Another close match that Krejcikova wins. 15-match win streak now. Fabulous last 2 sets. #Wimbledon pic.twitter.com/C30vM94W1q

Η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα απέκλεισε με 7-6 (1), 3-6,7-5 την Αναστασία Σεβάστοβα και αυτή ήταν η 15η σερί νίκη της.

Το σερί της ξεκίνησε στο Στρασβούργο (5-0) όπου και κατέκτησε τον τίτλο ενώ πήρε και την κούπα στο Roland Garros (7-0 νίκες).

