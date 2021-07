Σβιτολίνα, η 5η top-10 παίκτρια που "φεύγει" νωρίς από το Wimbledon (vid)

Μετά από την Σερένα, την Κβίτοβα, την Αντρεέσκου, την Κένιν και η Σβιτολίνα αποχαιρετά νωρίς το Wimbledon.

Εκτός Wimbledon από τον 2ο γύρο έμεινε η Ελίνα Σβιτολίνα.

Η Ουκρανή που είναι στο Νο5 κόσμου αποκλείστηκε στον 2ο γύρο από την Μάγκντα Λινέτ με 6-3,6-4 και έγινε η 5η top-10 παίκτρια που "φεύγει" νωρίς.

