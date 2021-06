Τέλος το Wimbledon λόγω τραυματισμού για την Σερένα (vids)

Η Σερένα Γουίλιαμς τραυματίστηκε στο 1ο σετ του αγώνα της με την Σάνσοβιτς στο Wimbledon και αποχώρησε από το τουρνουά.

Άδοξο τέλος είχε το Wimbledon 2021 για την Σερένα Γουίλιαμς.

Η θρυλική Αμερικανίδα που έχει 7 τίτλους στο Wimbledon αποσύρθηκε στην πρεμιέρα της λόγω τραυματισμού!

We're heartbroken for you, Serena.



Our seven-time singles champion is forced to retire from The Championships 2021 through injury#Wimbledon pic.twitter.com/vpcW1UN78s