Αλγκουαθίλ για τη φάση με Πουέρτα - Αντίνο: «Αφού αποβλήθηκε ο Σάλιακας έτσι έπρεπε να γίνει και με τον Αντίνο»

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ κλήθηκε να σχολιάσει τη φάση όπου οι παίκτες του Ολυμπιακού ζήτησαν την αποβολή του Αντίνο για φάουλ πάνω στον Πουέρτα.

Ο Αντίνο ήταν ο παίκτης που πήρε την αποβολή του Σάλιακα με 2 φάουλ. Νωρίτερα ωστόσο είχε κάνει φάουλ πάνω στον Πουέρτα όπου οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού ζήτησαν να αποβληθεί ο Αργεντίνος με 2η κίτρινη.

Κληθείς να σχολιάσει στη συνέντευξη Τύπου την φάση αυτή ο τεχνικός των Πειραιωτών, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ανέφερε: «Δεν είδα τι έγινε στη φάση. Μου το έδειξαν μετά. Αφού αποβλήθηκε ο Σάλιακας έτσι έπρεπε να γίνει και το ίδιο με τον Αντίνο».

Κατά τα άλλα είπε για:

Το τι έκανε την διαφορά και την ψυχολογία: «Φυσικά και μας βοηθάει, μας δίνει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Πριν πω οτιδήποτε, θέλω να ευχαριστήσω τους παίκτες μου και τον κόσμο μας για το πάθος τους και την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν.

Σήμερα θέλαμε πολύ να κερδίσουμε, ήμασταν ενωμένοι από το πρώτο λεπτό και το δείξαμε και στον αγωνιστικό χώρο. Από την προθέρμανση η ατμόσφαιρα ήταν εντυπωσιακή και ο κόσμος μας στήριξε πολύ.

Οι παίκτες έδωσαν τα πάντα και και φτάσαμε δίκαια στη νίκη. Ελπίζω όλοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού να είναι περήφανοι για θα συνεχίσουμε για να πετύχουμε ακόμα περισσότερα».

Το εάν ο Ολυμπιακός που παρουσιάστηκε ήταν με το μεγαλύτερο δικό του αποτύπωμα και για τη σημασία του να ξεκινούν βασικοί τρεις Ελληνες σε ένα τέτοιο ντέρμπι: «Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε Ελληνες σε ντέρμπι γιατί γνωρίζουν πολύ καλά την ιδιαιτερότητα αυτών των παιχνιδιών.

Δεν ξεκίνησαν όμως για αυτό τον λόγο, αλλά χάρις την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Ολοι έδειξαν διάθεση σήμερα και μας βοήθησαν. Ο Πάνος Ρέτσος, ο Μάνος Σάλιακας και ο Κώστας Φορτούνης, ήταν πολύ καλοί και υπηρέτησαν το πλάνο μας».

Τη φάση στην οποία ο Ολυμπιακός διαμαρτυρήθηκε για δεύτερη κίτρινη στο μαρκάρισμα του Αντίνο στον Πουέρτα και το τι ρόλο έπαιξε, δεδομένου ότι ο Σάλιακας αποβλήθηκε σε παρόμοια φάση: «Δεν είδα τι έγινε σε εκείνη τη φάση, μου το έδειξαν μετά. Αφού αποβλήθηκε ο Σάλιακας έτσι, έπρεπε να γίνει το ίδιο και με τον Αντίνο γιατί ήταν παρόμοιες οι φάσεις. Το σημαντικό όμως, είναι ότι αντέξαμε με 10 παίκτες και παίξαμε με θάρρος και αποφασιστικότητα για να φτάσουμε σε αυτή τη νίκη».

Την αρχική ενδεκάδα και το γεγονός ότι ξεκίνησε χωρίς καθαρό εξτρέμ: «Πήρα αυτή την απόφαση γιατί θεώρησαν ότι αυτό το σχήμα ταίριαζε καλύτερα στο πλάνο μας. Αυτοί όμως που δεν ξεκίνησαν είναι σε άριστη κατάσταση και θα τους χρειαστούμε σε επόμενα παιχνίδια.

Μην ξεχνάτε ότι και με τον Λεβαδειακό, οι αλλαγές μας έδωσαν τη νίκη. Ο Φορτούνης, ο Ζότα Σίλβα και ο Τσικίνιο μας βοήθησαν πολύ σήμερα, αλλά σε άλλα παιχνίδια θα είναι κομβικοί οι Μπέιλι, Ζέλσον Μαρτίνς και Ρόκα. Σημασία δεν έχει ποιος ξεκινάει και ποιος έρχεται από τον πάγκο, αλλά να κερδίζουμε. Ολοι χρειάζονται και όλοι θα βοηθήσουν».