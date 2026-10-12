Νίστρουπ: «Ηλίθια ήττα, αγχωθήκαμε πολύ στην αρχή και δεν δημιουργήσαμε»

Τα λόγια του Τζέικομπ Νίστρουπ στην ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό με 1-0.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ γνώρισε την πρώτη του ήττα ως προπονητής του Παναθηναϊκού έπειτα από δεκατρία παιχνίδια, αφού έχασε από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» με 1-0 σε αγώνα για την 6η αγωνιστική της Superleague.

Ο Δανός τεχνικός εξήγησε πως η ομάδα του είχε πολλά άσχημα διαστήματα στο αποψινό ματς και γι' αυτό στο τέλος της άξιζε να χάσει ξεκαθαρίζοντας όμως πως πρόκειται για μία «ηλίθια» ήττα, όπως την χαρακτήρισε.

Ανέφερε πως οι «πράσινοι» δεν έφτασαν τα επίπεδα ποιότητας που έχουν συνήθως σε πολλούς τομείς και γι' αυτό ήταν αναμενόμενο ότι θα μπορούσαν να ηττηθούν απόψε από τη στιγμή που δεν κράτησαν και το μηδέν, παρ' ότι δεν δέχθηκαν πολλές τελικές.

Κλείνοντας ανέφερε πως όλοι πρέπει να ξεχάσουν το ματς αυτό, όπως είχαν κάνει και στα πρώτα πέντε που είχε κερδίσει η ομάδα, παρ' ότι προφανώς υπάρχει μεγαλύτερη απογοήτευση, αφού πρόκειται για ένα ντέρμπι «αιωνίων».

Η συνέντευξη Τύπου του Νίστρουπ

Για το ματς:

«Μία ηλίθια ήττα. Ένα παιχνίδι στο οποίο οι δύο ομάδες δεν είχαν μεγάλες διαφορές. Στο πρώτο μέρος ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα και γι' αυτό τον λόγο χάσαμε. Ήταν ένα ματς που θα μπορούσε να είχε λήξει και ισόπαλο. Στο τέλος νομίζω πως στα 95 λεπτά απόψε ο αντίπαλός μας ήταν καλύτερος οπότε με την εμφάνιση αυτή ρισκάραμε να χάσουμε. Προφανώς είναι μία μεγάλη απογοήτευση για μας. Κερδίζουμε μαζί, χάνουμε μαζί. Το ίδιο συμβαίνει και στα ντέρμπι. Πρέπει να επιστρέψουμε στις νίκες την Πέμπτη (με τη Μπόρατς Μπάνια Λούκα)».

Για την προβληματική δημιουργία και πού οφείλεται:

«Ήταν γενικώς ένα παιχνίδι χωρίς μεγάλες ευκαιρίες. Είχαμε μία κι έπρεπε να την πάρουμε. Δυσκολευτήκαμε να δημιουργήσουμε τελικές. Στο πρώτο ημίχρονο αγχωθήκαμε πάρα πολύ στην αρχή. Δεν φτάναμε συχνά να βάλουμε τη μπάλα στην περιοχή του Ολυμπιακού και πίσω από την άμυνα και γι' αυτό η αμυντική τετράδα των Πειραιωτών δεν πρέπει να ένιωσε ιδιαίτερα φοβισμένη. Στο τέλος του πρώτου μέρους και στην αρχή του δευτέρου βελτιωθήκαμε, αλλά γενικά δεν φτάσαμε την ποιότητα που έχουμε συνήθως στο τελευταίο τρίτο του γήπεδο, αλλά και στις άλλες φάσεις του παιχνιδιού. Όταν δεν πιάνεις το επίπεδο που μπορείς, πρέπει να πράττεις ό,τι μπορείς για να μην δεχθείς γκολ. Ήταν ένα ματς που θα μπορούσαμε να μην είχαμε δεχθεί γκολ. Δώσαμε λίγες ευκαιρίες στον αντίπαλο. Γενικά όμως υπήρχαν πολλές περίοδοι στον αγώνα που ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο».

Για την έλλειψη αποφασιστικότητας των παικτών του, αν ο Ολυμπιακός το ήθελε περισσότερο κι έναν απολογισμό για τις 6 αγωνιστικές:

«Δεν ήταν επειδή ο Ολυμπιακός ήθελε να κερδίσει περισσότερο. Κι εμείς θέλαμε πολύ να κερδίσουμε, να κάνουμε τους οπαδούς περήφανους και να κερδίσουμε ένα ντέρμπι. Μπορείς να χάσεις ένα ματς λόγω ποιότητας για τον έναν λόγο ή για τον άλλον. Συμφωνώ ότι δεν δημιουργήσαμε αρκετά. Μπορώ όμως να βρω και στιγμές που δεν ήμασταν καλοί στο πρέσινγκ μας ειδικά στα πρώτα 25 λεπτά. Γενικά υπήρχαν πολλές στιγμές απόψε που δεν φτάσαμε την ποιότητά μας και όταν αυτό συμβαίνει υπάρχει πάντα ένα ρίσκο πως μπορείς να χάσεις όταν αντιμετωπίζεις μία ομάδα που έχει καλούς παίκτες. Δεν έχω κάτι να πω για τα πρώτα έξι ματς. Είχαμε ήδη ξεχάσαμε τα πέντε, τώρα πρέπει να πέσει μαύρο και σ'αυτό. Θα κάνουμε αύριο ότι κάνουμε συνήθως και θα κοιτάξουμε μπροστά. Σίγουρα η απογοήτευση θα είναι μεγάλη και θα είναι εκεί για μένα και τους παίκτες. Πρέπει να ανασυνταχθούμε και να αντεπιτεθούμε».