Μάριους: «Αξίζαμε τη νίκη, απίστευτη η ατμόσφαιρα»

Οι ατάκες του Μάριους Μουαντιλματζί για τη νίκη του Ολυμπιακού στο ντέρμπι.

Ο Μάριους Μουαντιλμαντζί μετά το ντέρμπι δήλωσε ότι ο Ολυμπιακός άξιζε τη νίκη στο ντέρμπι αιωνίων και παράλληλα χαρακτήρισε απίστευτη την ατμόσφαιρα.

Αναλυτικά όσα είπε ο φορ του Ολυμπιακού: «Ένας παίκτης όταν βρίσκεται σε μία τέτοια ομάδα πρέπει να είναι πάντα έτοιμος. Όταν του ζητηθεί, πρέπει να προσφέρει τα πάντα, ήμουν έτοιμος για οποιοδήποτε παιχνίδι είτε πρόκειται για ντέρμπι, είτε για άλλο παιχνίδι. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που έζησα αυτή τη στιγμή που μοιράστηκα αυτή τη νίκη με τον κόσμο μας, ήταν πολύ όμορφο στο γήπεδο μας να κερδίσουμε το παιχνίδι αυτό. Ήταν ένα απίστευτο συναίσθημα, η ατμόσφαιρα ήταν απίστευτη.

Ένα ντέρμπι είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς, ήταν μεγάλη μας επιθυμία να παίξουμε το παιχνίδι αυτό και να το κερδίσουμε, θέλαμε πολύ να το κερδίσαμε και πιστεύαμε ότι μπορούμε γιατί πραγματικά το αξίζαμε. Δείξαμε ότι αξίζαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι αυτό, παίξαμε με πάρα πολύ όρεξη, το θέλαμε το παιχνίδι αυτό να γίνει και να το κερδίσουμε και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι γι’ αυτό.

Είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να αποδείξουμε ότι μπορούμε να το κερδίσουμε, κάναμε αυτό που θέλαμε πράξη, είναι μια νίκη που μας δίνει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια».