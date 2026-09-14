Ο Σαλάχ Εντίν αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής με την Κηφισιά στο Κύπελλο.

Ο Σαλάχ Εντίν σύντομα θα κάνει το ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό.

Ο 24χρονος διεθνής Μαροκινός αριστερός μπακ έκανε το απόγευμα την πρώτη του προπόνηση με το τριφύλλι και είχε τετ α τετ με τον Τζέικομπ Νίστρουπ, προκειμένου να συζητήσουν για τον βαθμό ετοιμότητάς του. Ο Σαλάχ Εντίν έχει κάνει προετοιμασία με τη Ρόμα, τα εργομετρικά του ήταν εξαιρετικά, όπως τονίζουν οι πράσινοι, οπότε είναι και το πιο πιθανό να πάρει χρόνο συμμετοχής την Τετάρτη στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Κηφισιά (17:45) για το Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Δανός τεχνικός, παράλληλα, είδε τον Τσιριβέγια να βγάζει όλο το πρόγραμμα της προπόνησης, ενώ μέρος του ακολούθησε ο συμπατριώτης του αριστερός μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν. Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ τέθηκε ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν, καθώς πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση την Δευτέρα το απόγευμα στο «Γ. Καλαφάτης».

Ο διεθνής Μαροκινός αμυντικός ακολούθησε ολόκληρο το πρόγραμμα, όπως και ο Πέδρο Τσιριβέγια. Την ίδια στιγμή μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Βίκτορ Κρίστιανσεν.

Οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι αγωνίστηκαν στη χθεσινή αναμέτρηση έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και τελειώματα».