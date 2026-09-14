O Ζβέρεφ δεν κατάλαβε ότι είχε κατακτήσει τον τίτλο στο US Open!
Mε ένα σπάνιο περιστατικό ολοκληρώθηκε το US Open με τον τελικό του απλού ανδρών και τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ να κατακτά τον τίτλο επικρατώντας του Μπεν Σέλτον με 3-1 σετ.
Στο 8ο game του 4ου σετ ο Ζβέρεφ σέρβιρε για να κλείσει τον τελικό φθάνοντας στο 40-15 και σε διπλό championship point.
Στην πρώτη ευκαιρία ο Σέλτον έστειλε την μπάλα εκτός βασικής γραμμής, με τον Γερμανό να μη συνειδητοποιεί εκείνη τη στιγμή πως ο τελικός είχε ολοκληρωθεί.
Πέταξε την μπάλα που είχε στα ball boys και ετοιμαζόταν να συνεχίσει τον αγώνα του, όταν για μερικά δευτερόλεπτα έμεινε σαστισμένος τον κόσμο να τον αποθεώνει, τη διαιτητή να λέει τα σετ και τελικά και ο ίδιος να καταλαβαίνει ότι ο τελικός είχε τελειώσει και ήταν πρωταθλητής.
HE DIDN'T REALIZE HE'D WON 🏆— US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026
Alexander Zverev exorcises his 2020 demons and defeats Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 to win his first US Open title! pic.twitter.com/f0Cnl2xvgI
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