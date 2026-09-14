O Ζβέρεφ δεν κατάλαβε ότι είχε κατακτήσει τον τίτλο στο US Open!

O Αλεξάντερ Ζβέρεφ χρειάστηκε να ακούσει τις ιαχές του κόσμου προκειμένου να καταλάβει πως ο τελικός με τον Μπεν Σέλτον είχε ολοκληρωθεί και είχε γίνει πρωταθλητής στο US Open.

Mε ένα σπάνιο περιστατικό ολοκληρώθηκε το US Open με τον τελικό του απλού ανδρών και τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ να κατακτά τον τίτλο επικρατώντας του Μπεν Σέλτον με 3-1 σετ.

Στο 8ο game του 4ου σετ ο Ζβέρεφ σέρβιρε για να κλείσει τον τελικό φθάνοντας στο 40-15 και σε διπλό championship point.

Στην πρώτη ευκαιρία ο Σέλτον έστειλε την μπάλα εκτός βασικής γραμμής, με τον Γερμανό να μη συνειδητοποιεί εκείνη τη στιγμή πως ο τελικός είχε ολοκληρωθεί.

Πέταξε την μπάλα που είχε στα ball boys και ετοιμαζόταν να συνεχίσει τον αγώνα του, όταν για μερικά δευτερόλεπτα έμεινε σαστισμένος τον κόσμο να τον αποθεώνει, τη διαιτητή να λέει τα σετ και τελικά και ο ίδιος να καταλαβαίνει ότι ο τελικός είχε τελειώσει και ήταν πρωταθλητής.