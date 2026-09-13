Ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-0 τον Άρη, ο Παναθηναϊκός 2-0 τον Παναιτωλικό, ενώ η ΑΕΚ πέρασε με 4άρα από την Τρίπολη.

Ο ΠΑΟΚ πήρε το ντέρμπι της αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Super League Κ19. Ο Δικέφαλος νίκησε άνετα 3-0 τον Άρη και κατέκτησε το πρώτο τρίποντο. Η ΑΕΚ που έριξε τέσσερα στον Astera Aktor εκτός έδρας και ο Παναθηναϊκός που λύγισε 2-0 τον Παναιτωλικό, έχουν το απόλυτο και βρίσκονται στην κορυφή, παρέα με τον Βόλο.

Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 2-0

Η αναφορά του τριφυλλιού για το ματς: «Την τρίτη συνεχόμενη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια πανηγύρισε η Κ19 του Παναθηναϊκού. Οι παίκτες του Άγγελου Ζαζόπουλου επικράτησαν με 2-0 εντός έδρας του Παναιτωλικού για την 4η αγωνιστική της Super League Κ19, συνεχίζοντας με το απόλυτο των νικών την πορεία τους στο πρωτάθλημα. Τα γκολ του Τριφυλλιού πέτυχαν οι Μπινιάρης και Νεμπής.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση, πήρε από τα πρώτα λεπτά την πρωτοβουλία των κινήσεων και μόλις στο 6ο λεπτό κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Οι Πράσινοι κυκλοφόρησαν όμορφα την μπάλα, ο Κάουα έπαιξε το «1-2» με τον Μπινιάρη και ο τελευταίος με ωραίο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Το Τριφύλλι δεν έριξε τον ρυθμό του μετά το γκολ και συνέχισε να πιέζει, αναζητώντας ένα δεύτερο τέρμα. Στο 20ό λεπτό ο Τερζής ανατράπηκε μέσα στην περιοχή, με τον διαιτητή να καταλογίζει πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Νεμπής, ο οποίος ήταν εύστοχος και διπλασίασε τα τέρματα του Παναθηναϊκού.

Οι Πράσινοι διατήρησαν τον έλεγχο της αναμέτρησης μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, έχοντας αποκτήσει από νωρίς ένα σημαντικό προβάδισμα χάρη στην αποτελεσματικότητά τους και στην καλή κυκλοφορία της μπάλας.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, ο Παναθηναϊκός συνέχισε να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να ελέγχει τον ρυθμό του αγώνα. Οι παίκτες του Άγγελου Ζαζόπουλου δημιούργησαν αρκετές καλές στιγμές και θα μπορούσαν να είχαν διευρύνει ακόμη περισσότερο το προβάδισμά τους, χωρίς ωστόσο να αλλάξει το σκορ.

Το 2-0 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με το Τριφύλλι να φτάνει σε ακόμη μία νίκη και να συνεχίζει το εξαιρετικό ξεκίνημά του στη φετινή Super League Κ19. Με τρεις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, οι Πράσινοι διατήρησαν το απόλυτο και παρέμειναν στην κορυφή της βαθμολογίας για ακόμη μία αγωνιστική.

Παναθηναϊκός: Γείτονας, Χαντζάρας (75′ Αργυρόπουλος), Κουμουκέλης, Τζούνιορ λ.τ. (11′ Μπαζούκης), Λάβδας, Θεοχάρης, Τερζής, Μπινιάρης (46′ Δημακόπουλος), Νεμπής, Καραγκούνης (66′ Βανδήρας), Κάουα (66′ Κουρουνιώτης).

Παναιτωλικός: Σπούδας, Καρκαμάνης, Ρούσσης, Λαζαρίδης, Καρνέζος, Γέρνας, Γκοχάι, Σέφα, Ξανθόπουλος, Μακρής, Αλμπάνης».

Asteras Aktor - ΑΕΚ 0-4

Η ΑΕΚ έκανε περίπατο στην Τρίπολη. Αναλυτικά όσα σημειώνει η Ένωση: «Η ΑΕΚ νίκησε 4-0 τον ASTERAS AKTOR σε αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Κ19 της Super League 2026-27, στις εγκαταστάσεις του Αθλητικού Κέντρου «Θ. Κολοκοτρώνης» στην Τρίπολη.

Το σκορ άνοιξε στο 24ο λεπτό με γκολ του Γκολφίνου μετά από πάσα του Αμανατίδη και με τη συμμετοχή του Αργυρίου που άφησε τη μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια του για να φτάσει στον τελικό αποδέκτη και σκόρερ. Η ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε μεγαλύτερο σκορ στο ημίχρονο, όμως ο τερματοφύλακας του Αστέρα, Τσιρανίδης, αντέδρασε αποτελεσματικά σε προσπάθειες των Γκολφίνου και Αργυρίου στο δίλεπτο 30'-31'.

Το δεύτερο μέρος επεφύλασσε περισσότερες συγκινήσεις. Η ΑΕΚ συνέχισε να κυριαρχεί και να χάνει ευκαιρίες, με κορυφαία το δοκάρι του Καραργύρη, ωστόσο χρειάστηκε μια μεγάλη απόκρουση του Ιωάννου για να μην ισοφαρίσουν οι γηπεδούχοι, κόντρα στη ροή του αγώνα. Στο 80' ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ απέτρεψε το 1-1 σε εκτέλεση πέναλτι του Βασιλακόπουλου, παρά το γεγονός ότι ο παίκτης του Αστέρα έκανε καλή εκτέλεση, και δύο λεπτά αργότερα έγινε το 0-2 με ένα εξαιρετικό σε εκτέλεση γκολ του Καραργύρη με σουτ έξω από την περιοχή.

Η νίκη της ΑΕΚ οριστικοποιήθηκε στο 89' με το 0-3 από πέναλτι που κέρδισε ο Τσαντήλας και εκτέλεσε ο Καραργύρης και στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων έγινε το τελικό 0-4 με γκολ που σημείωσε ο Τσαντήλας.

Με τη νίκη αυτή, η ΑΕΚ έφτασε στους εννέα βαθμούς στα πρώτα τρία ματς, με σύνολο τερμάτων 16-0 και με τον Ζώη Καραργύρη να έχει σημειώσει πέντε γκολ, αν και δεν έχει ξεκινήσει ακόμα ως βασικός σε κανέναν αγώνα.

ΑΕΚ (Περικλής Παπαπαναγής): Ιωάννου, Μαρίνος (73' Τελίδης) Ταμπάκογλου, Φιλιππιάδης, Ψυρόπουλος, Σκάκιτς, Φραντζεσκάκης, Γκολφίνος, Αμανατίδης (80' Τσαντήλας) Αργυρίου (73' Καραργύρης) Σιούτας (65' Ποντίκης)».

ΠΑΟΚ - Άρης 3-0

Ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ έπειτα από δύο ήττες με Ατρόμητο και Παναθηναϊκό πήρε τη νίκη με 3-0 κόντρα στον συμπολίτη Άρη. Η αναφορά του ΠΑΟΚ: «Πρώτη νίκη για την Κ19 μας, η οποία επικράτησε 3-0 του Άρη στο ματς της 4ης αγωνιστικής της Super League, το πρωί της Κυριακής στη Σουρωτή.

Ο ΠΑΟΚ δεν αντιμετώπισε δυσκολίες – σταδιακά η ομάδα θα βρει το ρυθμό της, αλλά και την αυτοπεποίθησή της που σαφώς επηρεάστηκε από τις ήττες των δύο πρώτων ματς – και πήρε άνετα το πρώτο του τρίποντο. Το 1-0 έκανε ο Αρετής στο 26′ από την ασίστ του Γραββάνη και στο 89′ ο Γκιόκα διπλασίασε τα τέρματα του ΠΑΟΚ, εκμεταλλευόμενος την ασίστ του Ματέρα. Τέλος, στις καθυστερήσεις του αγώνα ο Σούβλατζης έκανε το 3-0 από την ασίστ του Κρομμύδα.Επόμενο παιχνίδι είναι το εκτός έδρας με τον Παναιτωλικό.

Η σύνθεση του ΠΑΟΚ: Μπελερής, Σίμνοβετς, Αυγητίδης, Ψυρούκης, Κυριαζίδης, Κάνιος (61′ Παπαδόπουλος), Χαλδέζος (λ.τ. 30′ Τοπαλίδης), Γκιόκα, Γραββάνης (61′ Σούβλατζης), Τουρσουνίδης (77′ Κρομμύδας), Αρετής (77′ Ματέρα)».

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός - ΟΦΗ 3-0

Καλαμάτα - Βόλος 0-4

Κηφισιά - Λεβαδειακός 3-0

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 2-0

ΠΑΟΚ - Άρης 3-0

Asteras Aktor - ΑΕΚ 0-4

Ηρακλής - Ατρόμητος 0-0

Η βαθμολογία

1. ΑΕΚ 9

2. Παναθηναϊκός 9

3. Βόλος 9

4. Ατρόμητος 7

5. Ολυμπιακός 6

6. ΠΑΟΚ 3

7. Κηφισιά 3

8. ΟΦΗ 3

9. Άρης 3

10. Λεβαδειακός 3

11. Παναιτωλικός 3

12. Ηρακλής 1

13. Asteras AKTOR 0

14. Καλαμάτα 0

* Ηρακλής και Asteras Aktor έχουν ένα ματς λιγότερο.