Η Ριμπάκινα στα ημιτελικά του US Open και με τη... βούλα Νο.1 στον κόσμο

Η Έλενα Ριμπάκινα νικώντας την Κινγουέν Ζενγκ με 2-1 σετ, πέρασε στα ημιτελικά του US Open και παράλληλα εξασφάλισε την παρθενική της παρουσία στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η Έλενα Ριμπάκινα ταξιδεύοντας στη Νέα Υόρκη για τη συμμετοχή της στο US Open, είχε μπροστά της μια μεγάλη πρόκληση, να πατήσει για πρώτη φορά στην καριέρα της στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης.

Η 28χρονη Μοσχοβίτισσα, η οποία από το 2018 αγωνίζεται για το Καζακστάν, θα χρειαζόταν να φθάσει τουλάχιστον μέχρι τα ημιτελικά και το κατάφερε.

Επικρατώντας επί της Κινγουέν Ζενγκ με 3-6, 6-1, 6-4 η Ριμπάκινα πέρασε στα ημιτελικά κι ανεξάρτητα από τη συνέχειά της στο US Open, από τη Δευτέρα (14/9) θα φιγουράρει στον Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης.

H Zενγκ υποχρέωσε τη Ριμπάκινα να χάσει το πρώτο της σετ στο τουρνουά, όμως δεν μπόρεσε να κάνει τη διπλή ζημιά στην αντίπαλό της.

Η Ριμπάκινα έφερε τον προημιτελικό γρήγορα στο 3ο σετ, εκεί πέτυχε το καθοριστικό break στο 9ο game, για το 5-4 και σερβίροντας έφθασε στο 6-4 και στην πρόκριση.

Η Ριμπάκινα θα παίξει για πρώτη φορά σε ημιτελικό στο US Open κι απέναντι στη Μίρα Αντρέεβα ή την Κόκο Γκοφ θα διεκδικήσει την είσοδό της στον τελικό του Σαββάτου (12/9), με στόχο να φθάσει στον 3ο τίτλο Grand Slam, μετά το Wimbledon το 2022 και το φετινό Australian Open.

ELENA ANDREYEVNA RYBAKINA IS OUR NEW WORLD NO. 1.



🥹🥹🥹🥹🥹 pic.twitter.com/ssj0Z7aMaG — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 9, 2026

«Είναι απλά ένας αριθμός, φυσικά είμαι στα ημιτελικά, έτσι στόχος μου είναι να κατακτώ το τουρνουά που αγωνίζομαι, πηγαίνω κάθε παιχνίδι τη φορά» είπε στην πρώτη της δήλωση η Ριμπάκινα.

Elena Rybakina after beating Qinwen Zheng to become the new world No. 1 at U.S. Open



"It's just a number right now. Of course I'm in the semis, so my goal is to win the tournaments I play. I go a match at a time. It's an amazing achievement." 🥹 pic.twitter.com/a8rthMBVb1 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 9, 2026

H Kινγουέν Ζενγκ εξαργύρωσε την πορεία της από τα προκριματικά μέχρι τα προημιτελικά, με άνοδο 69 θέσεων στο παγκόσμιο ράνκινγκ και την 52η θέση.

