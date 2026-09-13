Κύπελλο Ελλάδας: Οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής της League Phase, τρία ματς χωρίς VAR

Βασίλης Μπαλατσός
Κύπελλο Ελλάδας: Οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής της League Phase, τρία ματς χωρίς VAR

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Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών για τους αγώνες της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, εκ των οποίων οι τρεις θα γίνουν δίχως VAR.

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών για τις έξι αναμετρήσεις της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Εξ αυτών οι αναμετρήσεις Νίκη Βόλου - Αστέρας AKTOR, Άρης - Μαρκό και Καλαμάτα – ΑΕΛ θα γίνουν δίχως τεχνολογία VAR, παρόλο που τα δυο ματς θα γίνουν σε γήπεδα Super League.

Ο διαιτητής Κατσικογιάννης ορίστηκε στο ματς του «Κλεάνθης Βικελίδης», η Τζήλος στο Κηφισιά - Παναθηναϊκός, ο Τσέτσιλας στο Ατρόμητος - ΠΑΟΚ και ο Ζαμπαλάς στο ΑΕΚ - Πανσερραϊκός.

Οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

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Νίκη Βόλου – Αστέρας AKTOR, 15:00

 
  • Διαιτητής: Ντάουλας
  • Βοηθοί: Δημητριάδης, Κόλλιας
  • 4ος: Ματσούκας

Άρης – Μαρκό, 16:45

  • Διαιτητής: Κατσικογιάννης
  • Βοηθοί: Μηνούνδης, Μαυροκορδόπουλος
  • 4ος: Τομαράς

Κηφισιά – Παναθηναϊκός, 17:45

  • Διαιτητής: Τζήλος
  • Βοηθοί: Μητροφάνης, Κομισοπούλου
  • 4ος: Τσιμεντερίδης
  • VAR: Βεργέτης
  • AVAR: Κατόπης

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ, 20:00

  • Διαιτητής: Τσέτσιλας
  • Βοηθοί: Μωυσιάδης, Μπαλιάκας
  • 4ος: Κάτοικος
  • VAR: Κουμπαράκης
  • AVAR: Φίτσας

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

Καλαμάτα – ΑΕΛ, 16:30

  • Διαιτητής: Γιουματζίδης
  • Βοηθοί: Κωσταράς, Ψύλλος
  • 4ος: Ανδριανός

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός, 17:45

  • Διαιτητής: Ζαμπαλάς
  • Βοηθοί: Μάτσας, Παπαδοπούλου
  • 4ος: Τζαμουτζαντώνης
  • VAR: Μόσχου
  • AVAR: Ματσούκας
     

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