Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών για τους αγώνες της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, εκ των οποίων οι τρεις θα γίνουν δίχως VAR.

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών για τις έξι αναμετρήσεις της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Εξ αυτών οι αναμετρήσεις Νίκη Βόλου - Αστέρας AKTOR, Άρης - Μαρκό και Καλαμάτα – ΑΕΛ θα γίνουν δίχως τεχνολογία VAR, παρόλο που τα δυο ματς θα γίνουν σε γήπεδα Super League.

Ο διαιτητής Κατσικογιάννης ορίστηκε στο ματς του «Κλεάνθης Βικελίδης», η Τζήλος στο Κηφισιά - Παναθηναϊκός, ο Τσέτσιλας στο Ατρόμητος - ΠΑΟΚ και ο Ζαμπαλάς στο ΑΕΚ - Πανσερραϊκός.

Οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

Νίκη Βόλου – Αστέρας AKTOR, 15:00

Διαιτητής: Ντάουλας

Βοηθοί: Δημητριάδης, Κόλλιας

4ος: Ματσούκας

Άρης – Μαρκό, 16:45

Διαιτητής: Κατσικογιάννης

Βοηθοί: Μηνούνδης, Μαυροκορδόπουλος

4ος: Τομαράς

Κηφισιά – Παναθηναϊκός, 17:45

Διαιτητής: Τζήλος

Βοηθοί: Μητροφάνης, Κομισοπούλου

4ος: Τσιμεντερίδης

VAR: Βεργέτης

AVAR: Κατόπης

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ, 20:00

Διαιτητής: Τσέτσιλας

Βοηθοί: Μωυσιάδης, Μπαλιάκας

4ος: Κάτοικος

VAR: Κουμπαράκης

AVAR: Φίτσας

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

Καλαμάτα – ΑΕΛ, 16:30

Διαιτητής: Γιουματζίδης

Βοηθοί: Κωσταράς, Ψύλλος

4ος: Ανδριανός

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός, 17:45