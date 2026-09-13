Κύπελλο Ελλάδας: Οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής της League Phase, τρία ματς χωρίς VAR
Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών για τις έξι αναμετρήσεις της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Εξ αυτών οι αναμετρήσεις Νίκη Βόλου - Αστέρας AKTOR, Άρης - Μαρκό και Καλαμάτα – ΑΕΛ θα γίνουν δίχως τεχνολογία VAR, παρόλο που τα δυο ματς θα γίνουν σε γήπεδα Super League.
Ο διαιτητής Κατσικογιάννης ορίστηκε στο ματς του «Κλεάνθης Βικελίδης», η Τζήλος στο Κηφισιά - Παναθηναϊκός, ο Τσέτσιλας στο Ατρόμητος - ΠΑΟΚ και ο Ζαμπαλάς στο ΑΕΚ - Πανσερραϊκός.
Οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου
Νίκη Βόλου – Αστέρας AKTOR, 15:00
- Διαιτητής: Ντάουλας
- Βοηθοί: Δημητριάδης, Κόλλιας
- 4ος: Ματσούκας
Άρης – Μαρκό, 16:45
- Διαιτητής: Κατσικογιάννης
- Βοηθοί: Μηνούνδης, Μαυροκορδόπουλος
- 4ος: Τομαράς
Κηφισιά – Παναθηναϊκός, 17:45
- Διαιτητής: Τζήλος
- Βοηθοί: Μητροφάνης, Κομισοπούλου
- 4ος: Τσιμεντερίδης
- VAR: Βεργέτης
- AVAR: Κατόπης
Ατρόμητος – ΠΑΟΚ, 20:00
- Διαιτητής: Τσέτσιλας
- Βοηθοί: Μωυσιάδης, Μπαλιάκας
- 4ος: Κάτοικος
- VAR: Κουμπαράκης
- AVAR: Φίτσας
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου
Καλαμάτα – ΑΕΛ, 16:30
- Διαιτητής: Γιουματζίδης
- Βοηθοί: Κωσταράς, Ψύλλος
- 4ος: Ανδριανός
ΑΕΚ – Πανσερραϊκός, 17:45
- Διαιτητής: Ζαμπαλάς
- Βοηθοί: Μάτσας, Παπαδοπούλου
- 4ος: Τζαμουτζαντώνης
- VAR: Μόσχου
- AVAR: Ματσούκας
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