Οι Αλεκσάντερ Ζβέρεφ και Μπεν Σέλτον θα είναι οι παίκτες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο στο US Open.

Ο Αλεκσάντερ Ζβέρεφ και ο Μπεν Σέλτον συνθέτουν το ζευγάρι που το βράδυ της Κυριακής (13/9) θα διεκδικήσει τον τίτλο στο US Open.

Ο Ζβέρεφ συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στη Νέα Υόρκη, επικρατώντας επί του Κάρεν Χατσάνοφ με 6-3, 7-6(7), 7-6(6) και μετά το 2020 θα παίξει και πάλι στον τελικό του US Open, διεκδικώντας τον πρώτο του τίτλο σε αυτό.

Ο 29χρονος Γερμανός θα αγωνιστεί στον 3ο τελικό του σε Grand Slam μέσα στο 2026, που έφερε και τον παρθενικό του τίτλο στο Roland Garros.

Mε τη σειρά του ο Μπεν Σέλτον βγήκε νικητής στη μονομαχία του με τον Φράνσις Τιάφο, ο 23χρονος αριστερόχειρας παίκτης από τις ΗΠΑ, επικράτησε με 4-6, 6-3, 6-3, 7-5 κι εξασφάλισε την παρθενική του παρουσία σε τελικό Grand Slam.

O Σέλτον στην καλύτερη σεζόν της καριέρας του, μετρά ήδη τους τέσσερις από τους επτά συνολικούς τίτλους που έχει κατακτήσει, με πιο σημαντικό αυτόν στο Masters του Καναδά, ενώ ήδη έχει εξασφαλίσει την άνοδό του στο No.4. Oι Ζβέρεφ και Σέλτον θα βρεθούν αντιμέτωποι για 6η φορά, με τον Γερμανό να έχει επικρατήσει και στις πέντε προηγούμενες συναντήσεις.