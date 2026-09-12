US Open: Ο Ζβέρεφ κόντρα στον Σέλτον για τον τίτλο

Δημήτρης Ντζάνης
US Open: Ο Ζβέρεφ κόντρα στον Σέλτον για τον τίτλο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Οι Αλεκσάντερ Ζβέρεφ και Μπεν Σέλτον θα είναι οι παίκτες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο στο US Open.

Ο Αλεκσάντερ Ζβέρεφ και ο Μπεν Σέλτον συνθέτουν το ζευγάρι που το βράδυ της Κυριακής (13/9) θα διεκδικήσει τον τίτλο στο US Open.

Ο Ζβέρεφ συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στη Νέα Υόρκη, επικρατώντας επί του Κάρεν Χατσάνοφ με 6-3, 7-6(7), 7-6(6) και μετά το 2020 θα παίξει και πάλι στον τελικό του US Open, διεκδικώντας τον πρώτο του τίτλο σε αυτό.

Ο 29χρονος Γερμανός θα αγωνιστεί στον 3ο τελικό του σε Grand Slam μέσα στο 2026, που έφερε και τον παρθενικό του τίτλο στο Roland Garros.

Δείτε Επίσης

Στέφανος Τσιτσιπάς : Οι καλύτερες στιγμές του στο US Open
image

 

Mε τη σειρά του ο Μπεν Σέλτον βγήκε νικητής στη μονομαχία του με τον Φράνσις Τιάφο, ο 23χρονος αριστερόχειρας παίκτης από τις ΗΠΑ, επικράτησε με 4-6, 6-3, 6-3, 7-5 κι εξασφάλισε την παρθενική του παρουσία σε τελικό Grand Slam.

O Σέλτον στην καλύτερη σεζόν της καριέρας του, μετρά ήδη τους τέσσερις από τους επτά συνολικούς τίτλους που έχει κατακτήσει, με πιο σημαντικό αυτόν στο Masters του Καναδά, ενώ ήδη έχει εξασφαλίσει την άνοδό του στο No.4. Oι Ζβέρεφ και Σέλτον θα βρεθούν αντιμέτωποι για 6η φορά, με τον Γερμανό να έχει επικρατήσει και στις πέντε προηγούμενες συναντήσεις.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    US OPEN Τελευταία Νέα