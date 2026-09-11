Στέφανος Τσιτσιπάς : Οι καλύτερες στιγμές του στο US Open
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς άφησε τις ΗΠΑ και το US Open μετά από μία εξαιρετική παρουσία. Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε σπουδαίες εμφανίσεις και θύμισε στο κόσμο τον παλιό καλό Στέφανο, φθάνοντας μέχρι τον 4ο γύρο στην καλύτερη παρουσία του στη Νέα Υόρκη.
Στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης, ο Τσιτσιπάς κληρώθηκε να παίξει με τον Αρτούρ Φις, Νο10 της παγκόσμιας κατάταξης. Το έργο του απέναντι στο Φις ήταν δύσκολο και έχασε το πρώτο σετ , αλλά ο Τσιτσιπάς έκανε την ανατροπή και ξεπέρασε το εμπόδιο του Γάλλου με 3-1 σετ.
Στο δεύτερο γύρο, ο Τσιτσιπάς αντιμετώπισε τον καταγώμενο από την Νότια Αφρική, Λόιντ Χάρις. Η δουλειά του Στέφανου σαφώς ευκολότερη από τον πρώτο γύρο. Μπορεί να βρέθηκε πίσω στο σκορ από τον Νοτιοαφρικανό, Νο139 στο κόσμο, αλλά και πάλι ανέτρεψε το αποτέλεσμα με 3-1.
Στο τρίτο γύρο του US Open, αντίπαλός του ήταν ο Γίρι Λέχετσκα, Νο18 της παγκόσμιας κατάταξης. Για ακόμη μία φορά, ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε άσχημα τον αγώνα και έμεινε πίσω στο σκορ από τον Τσέχο με 1-0. Ο Έλληνας, παρόλα αυτά, έκανε μεγάλη ανατροπή για τρίτο σερί αγώνα και κέρδισε 3-1 σετ.
Για πρώτη φορά στη καριέρα του, ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον Γύρο των « 16 » του US Open. Εκεί αντιμετώπισε τον 23χρονο από τις ΗΠΑ, Μπεν Σέλτον. Ο 28χρονος Έλληνας παίκτης ηττήθηκε από τον Σέλτον, Νο9 στο κόσμο, με 3-0 σετ. Ο δρόμος του Τσιτσιπά τελείωσε, ενώ ο Σέλτον έχει φτάσει ως τώρα στον ημιτελικό της διοργάνωσης και θα αντιμετωπίσει τον Φράνσις Τιάφο της πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (12/9).
Ο Έλληνας πρωταθλητής μετά την παρουσία του στο US Open, αναρριχήθηκε κατά εννέα θέσεις στο παγκόσμιο ranking και από τη Δευτέρα (14/9) θα είναι στο Νο.44.
Αυτές είναι η καλύτερες στιγμές του Τσιτσιπά στη διοργάνωση.
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