Τέλος ο Τεντέσκο από τη Μπολόνια μετά την... κακή αρχή που έκανε στη Serie A.

Σύντομα αποδείχθηκε το πέρασμα του Nτομένικο Τεντέσκο από τον πάγκο της Μπολόνια, καθώς μετά την κακή αρχή που έκανε στο πρωτάθλημα η διοικηση αποφασισε να λύσει τη συνεργασία τους.

Πιο συγκεκριμένα, μετά την ήττα από τους Ναπολιτάνους, η οποία ήταν και η τρίτη διαδοχική και φαίνεται πως αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, ο 41χρονος Ιταλο-γερμανός προπονητής της Φενέρμπαχτσε αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους Ροσονέρι.

Ωστόσο η διοίκηση έχει βρει τη λύση για την άκρη του πάγκου της στα μάτια του Ραφαέλε Παλαντίνο, καθώς σύμφωνα με τον Ντι Μάρτζιο θα υπογράψει για τρία χρόνια στην Μπολόνια. Μάλιστα αυτό που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι σηκώνει μανίκια κατευθείαν αφού θα έχει την Τετάρτη (16/9) την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα.

