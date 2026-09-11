Η κάτοχος του τίτλου Αρίνα Σαμπαλένκα και η παίκτρια που την έριξε από το Νο.1, η Έλενα Ριμπάκινα θα αναμετρηθούν στον τελικό του US Open.

H κάτοχος του τίλου και πρώην Νο1 στον κόσμο από τη Δευτέρα (14/9), Αρίνα Σαμπαλένκα και η νέα κάτοχος του Νο.1 στην παγκόσμια κατάταξη, Έλενα Ριμπάκινα, συνθέτουν το ιδανικό ζευγάρι του τελικού, του Σαββάτου (12/9) για το απλό γυναικών στο US Open.

Η Σαμπαλένκα με εντυπωσιακή εμφάνιση νίκησε την Τζέσικα Πεγκούλα με 7-5, 6-2 σε 79 λεπτά, υποχρεώνοντας στο τέλος την Αμερικανίδα και Νο.3 στον κόσμο να δηλώσει: ««Έπαιξε απίστευτα, δεν ξέρω αν έχασε backhand σε ολόκληρο το παιχνίδι, θα το τσεκάρω».

Η Σαμπαλένκα θα αγωνιστεί για 4η διαδοχική χρονιά σε τελικό στο US Open, στοχεύοντας στον 3ο διαδοχικό τίτλο, επίτευγμα που στην open era έχουν πετύχει μόνο η Κρις Έβερτ και η Σερένα Γουίλιαμς.

Παράλληλα η 28χρονη από τη Λευκορωσία θα δώσει το «παρών» στον 9ο τελικό της καριέρας της σε Grand Slam, διεκδικώντας τον 5ο συνολικά τίτλο της σε αυτούς.

Το καθοριστικό σημείο του ημιτελικού απέναντι στην Πεγκούλα αποδείχθηκε το 9ο game στο 1ο σετ, με το σκορ στο 4-4 η Σαμπαλένκα απέφυγε το μοναδικό κίνδυνο break που αντιμετώπισε, προηγήθηκε με 5-4 και μετά το 5-5 κατέκτησε οκτώ games, έχασε μόλις δύο κι έφθασε στην πρόκριση.

Η Ριμπάκινα έτοιμη να τα πάρει όλα από τη Σαμπαλένκα

Με τη σειρά της η Έλενα Ριμπάκινα, όπως στον προημιτελικό με την Κινγουέν Ζενγκ, έχασε το 1ο σετ από την Κόκο Γκοφ, όμως πέτυχε την ανατροπή και με 3-6, 6-4, 6-4 πήρε την πρόκριση στον τελικό.

Η 28χρονη Μοσχοβίτισσα, η οποία από το 2018 αγωνίζεται για το Καζακστάν, έχει την ευκαιρία να τα πάρει όλα από την Αρίνα Σαμπαλένκα: Ήδη με την πρόκριση στα ημιτελικά την έριξε από το Νο.1 και τώρα έχει την ευκαιρία να σταματήσει το σερί των δύο τίτλων της στη Νέα Υόρκη.

Για 4η φορά θα αγωνιστεί σε τελικό Grand Slam και θα διεκδικήσει τον 3ο τίτλο και 2ο μέσα στο 2026, έπειτα από το Australian Open.

Elena Rybakina books her ticket into her first US Open final! pic.twitter.com/HBDTVBi16U September 11, 2026

Σαμπαλένκα-Ριμπάκινα: 10-7

Θα είναι η 18η φορά που οι δύο παίκτριες θα αναμετρηθούν στο tour, με το επιμέρους σκορ να είναι στο 10-7 υπέρ της Αρίνα Σαμπαλένκα.

Παράλληλα, θα βρεθούν αντίπαλες για 3η φορά σε τελικό Grand Slam, με τις δύο προηγούμενες να είναι στο Australian Open: Η Σαμπαλένκα είχε πάρει τον τίτλο το 2023 με 6-3, 4-6, 6-3, η Ριμπάκινα επικράτησε στη φετινή διοργάνωση με 6-4, 4-6, 6-4.

Australian Open: Rybakina 🏆

Indian Wells: Sabalenka 🏆



A third hard court final this year awaits in New York! pic.twitter.com/SIvsog005G September 11, 2026

Ακολούθησαν άλλα δυο παιχνίδια τους μέσα στο 2026, με ισάριθμες νίκες για τη Σαμπαλένκα, στον τελικό του Indian Wells με 3-6, 6-3, 7-6(6) και στα ημιτελικά στο Miami Open με 6-4, 6-3.