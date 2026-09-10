US Open: Ο σαρωτικός Ζβέρεφ πέρασε στα ημιτελικά

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US Open: Ο σαρωτικός Ζβέρεφ πέρασε στα ημιτελικά
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O Αλεξάντερ Ζβέρεφ συνέτριψε τον Μπότικ φαν ντε Ζάντσχουλπ με 3-0 σετ και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του US Open, όπου θα αντιμετωπίσει τον Κάρεν Xατσάνοφ.

O Aλεξάντερ Ζβέρεφ επικράτησε άνετα του Μπότικ φαν ντε Ζάντσχουλπ με 6-2, 7-5, 6-1 και βρίσκεται πλέον στα ημιτελικά του US Open. Θα αντιμετωπίσει τον Κάρεν Χατσάνοφ για μία θέση στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης τα ξημερώματα του Σαββάτου (12/9).

Στο 1ο σετ, ο Ζάντσχουλπ ξεκίνησε να σερβίρει και είχε προβάδισμα με 1-2 στα games. Στο σημείο αυτό, ο Ζβέρεφ έδειξε από νωρίς την υπεροχή του και κέρδισε πέντε συνεχόμενα games, με δύο ενδιάμεσα break, παίρνοντας το πρώτο σετ με 6-2.

Το 2ο σετ ήταν πιο αμφίρροπο αλλά είχε το ίδιο αποτέλεσμα. Οι δύο τενίστες διατήρησαν το service τους μέχρι το σκορ να φτάσει στο 5-5. Για ακόμη μία φορά ο Ζβέρεφ έκανε break και προηγήθηκε, κερδίζοντας μετά και το 12ο game κάνοντας το 7-5 και 2-0 στα σετ.

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Στο 3ο σετ, αν και ξεκίνησε με το προβάδισμα του Ζάντσχουλπ, ο Γερμανός ήταν ισοπεδωτικός. Ο Ζβέρεφ «πάτησε γκάζι» και πήρε έξι σερί games με τρία break στο service του Ολλανδού, που ήταν ανήμπορος να αντιδράσει. Ο δεύτερος της παγκόσμιας κατάταξης καθάρισε με 3-0 σετ τον αγώνα και « πέταξε» για τα ημιτελικά.

Η νίκη αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη νίκη του Ζβέρεφ με 3-0 στο φετινό US Open, γεγονός που είναι δείγμα της άριστης κατάστασης στην οποία βρίσκεται.

Αντίπαλος του Γερμανού θα είναι ο Κάρεν Χατσάνοφ. Ο Ρώσος προκρίθηκε στον ημιτελικό ύστερα από μάχη με τον Βέλγο, Αλεξάντερ Μπλοκ, ο οποίος όμως εγκατέλειψε τον αγώνα κατά τη διάρκεια του τρίτου σετ λόγω πολλαπλών πόνων σε πλευρά, πλάτη και αριστερό πόδι. Το σκορ μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν 2-0 υπέρ του Κασάνοφ, ενώ στο 3ο σετ ο Ρώσος ήταν μπροστά με 3-2.

@Photo credits: x.com/AJE_Sport
     

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