Ολυμπιακός: Η πρώτη ευρωπαϊκή 11άδα του Αλγκουαθίλ
Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έκανε την επιλογή του ως προς την πρώτη ευρωπαϊκή του 11άδα στον Ολυμπιακό. Ο Βάσκος τεχνικός των Πειραιωτών επέλεξε την πρώτη 11άδα σε επίπεδο Ευρώπης με την εξής διάταξη όπου δεν βρίσκεται ο Πουέρτα που είναι στον πάγκο: Ορτέγκα ο γκολκίπερ, άμυνα με Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσο και Σάλιακα. Κέντρο με Έσε και Φρόιλερ και δεκάρι ο Τσικίνιο. Άκρα με Ζότα Σίλβα και Ζέλσον και φορ ο Γκονζάλες.
Στον πάγκο είναι οι: Κουράκλης, Στουρνάρας, Σμαϊλοβιτς, Κάρμο, Γιάρεμτσουκ, Πουέρτα, Μπέιλι, Μπακούλας, Πέντερσεν, Τικνιζάν και Φίλης.
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