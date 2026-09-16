Ο Ισπανός τεχνικός, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ανακοίνωσε τις πρώτες του αποφάσεις σε επίπεδο ευρωπαϊκής 11άδας στον Ολυμπιακό (για τη Γιαγκελόνια).

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έκανε την επιλογή του ως προς την πρώτη ευρωπαϊκή του 11άδα στον Ολυμπιακό. Ο Βάσκος τεχνικός των Πειραιωτών επέλεξε την πρώτη 11άδα σε επίπεδο Ευρώπης με την εξής διάταξη όπου δεν βρίσκεται ο Πουέρτα που είναι στον πάγκο: Ορτέγκα ο γκολκίπερ, άμυνα με Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσο και Σάλιακα. Κέντρο με Έσε και Φρόιλερ και δεκάρι ο Τσικίνιο. Άκρα με Ζότα Σίλβα και Ζέλσον και φορ ο Γκονζάλες.

Στον πάγκο είναι οι: Κουράκλης, Στουρνάρας, Σμαϊλοβιτς, Κάρμο, Γιάρεμτσουκ, Πουέρτα, Μπέιλι, Μπακούλας, Πέντερσεν, Τικνιζάν και Φίλης.