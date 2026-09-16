Ισπανία: «Δένει» τον Ντε Λα Φουέντε έως το 2030
Στην κορυφή του κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της ανέβηκε τον περασμένο Ιούλιο η Ισπανία, που επικράτησε 1-0 της Αργεντινής στην παράταση και κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο της Β. Αμερικής, με τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε στην άκρη του πάγκου.
Η Ρόχα παρουσίασε ανά διαστήματα εξαιρετικό ποδόσφαιρο, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά έδειχνε μέσα στο γήπεδο πως δικαίως θεωρούταν εκ των φαβορί για την κούπα. Και εν τέλει δικαίωσε όσους την πίστεψαν.
Στο πλαίσιο αυτό, οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας θέλουν να... ευχαριστήσουν τον τεχνικό τους και παράλληλα να συνεχίσουν την κοινή πορεία, με τα διεθνή μέσα να αναφέρουν πως οι δυο πλευρές τα έχουν βρει για νέο συμβόλαιο έως το 2030.
Μάλιστα, κάτι τέτοιο επιβεβαιώθηκε και από τον Ραφαέλ Λουθάν, που ανέφερε χαρακτηριστικά πως:
«Έχουμε τον καλύτερο προπονητή στην ιστορία μας, τα αποτελέσματα το εγγυώνται. Ολοκληρώνουμε τη συμφωνία για να παραμείνει μαζί μας για μερικά ακόμη χρόνια».
🚨🇪🇸 Luis de la Fuente, set to sign new deal as Spanish National team head coach until July 2030.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 16, 2026
“We have the best coach in our history, the results guarantee it”.
“We are finalising the agreement for him to stay with us for a few more years”, says Rafael Louzan. pic.twitter.com/UzKn6p4XaL
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