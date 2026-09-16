Η Ισπανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου θέλει να κρατήσει στον πάγκο τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε, με την επισημοποίηση της ανανέωσης να πλησιάζει.

Στην κορυφή του κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της ανέβηκε τον περασμένο Ιούλιο η Ισπανία, που επικράτησε 1-0 της Αργεντινής στην παράταση και κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο της Β. Αμερικής, με τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε στην άκρη του πάγκου.

Η Ρόχα παρουσίασε ανά διαστήματα εξαιρετικό ποδόσφαιρο, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά έδειχνε μέσα στο γήπεδο πως δικαίως θεωρούταν εκ των φαβορί για την κούπα. Και εν τέλει δικαίωσε όσους την πίστεψαν.

Στο πλαίσιο αυτό, οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας θέλουν να... ευχαριστήσουν τον τεχνικό τους και παράλληλα να συνεχίσουν την κοινή πορεία, με τα διεθνή μέσα να αναφέρουν πως οι δυο πλευρές τα έχουν βρει για νέο συμβόλαιο έως το 2030.

Μάλιστα, κάτι τέτοιο επιβεβαιώθηκε και από τον Ραφαέλ Λουθάν, που ανέφερε χαρακτηριστικά πως:

«Έχουμε τον καλύτερο προπονητή στην ιστορία μας, τα αποτελέσματα το εγγυώνται. Ολοκληρώνουμε τη συμφωνία για να παραμείνει μαζί μας για μερικά ακόμη χρόνια».