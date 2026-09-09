«SOS» στη WTA με προβλεπόμενη ζημία 23 εκατομμυρίων δολαρίων για το 2026

O κίνδυνος χρεοκοπίας είναι ορατός όσο ποτέ για τη WTA, καθώς προβλέπεται το 2026 να κλείσει με «τρύπα», ενώ τα δεδομένα είναι χειρότερα για το 2027.

Αβέβαιο είναι το μέλλον της WTA, καθώς στις τάξεις της Γυναικείας Oμοσπονδίας Αντισφαίρισης υπάρχει ο ορατός κίνδυνος χρεοκοπίας.

Η είδηση ήρθε από τους Times κι αναφέρει πως η WTA αναμένεται να έχει ζημία 26 εκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το τέλος του 2026, κάνοντας αβέβαιο το σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς.

Η WTA κινδυνεύει να ξεμείνει από κεφάλαια κι αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα μέτρα, προβλέπεται πως θα έχει έλλειμμα μέχρι το φθινόπωρο του 2027.

Ένας από τους κύριους λόγους της «τρύπας», είναι η λήξη διεξαγωγής των WTA Finals στο Ριάντ και των χαμένων χορηγιών.

Η WTA υποχρεώθηκε να πάρει τα Finals από την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, εξ αιτίας της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και της κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή.

Τα WTA Finals για το 2026 θα φιλοξενηθούν στο Indian Wells, που σημαίνει λιγότερα έσοδα για την ομοσπονδία και κατ' επέκταση για τις παίκτριες.

Οι προϋποθέσεις αναμένεται να γίνουν χειρότερα το 2027, καθώς θα είναι η τελευταία χρονιά που η διοργάνωση θα λάβει τα 30 εκατομμύρια δολάρια από τη συμφωνία της με την CVC Capital Partners, που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 2023.

Αυτή η κρίση δεν επηρεάζει σε αυτή τη φάση τα Grand Slam, καθώς λειτουργούν ανεξάρτητα, όμως το τένις γυναικών βρίσκεται σε κίνδυνο. Στη WTA μέσω της εμπορικής συμφωνίας με τη CVC, επέλεξαν να βασιστούν στη Μέση Ανατολή, όμως οι παγκόσμιες συνθήκες στην περιοχή, έφεραν διαφορετικά αποτελέσματα.