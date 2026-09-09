O Μπεν Σέλτον προκρίθηκε στα ημιτελικά του US Open, ύστερα από νίκη με 3-2 σετ εναντίον του Κάρλος Αλκαράθ και ανυπομονεί να παίξει απέναντι στο φίλο του, Φράνσις Τιάφο.

Ο Μπεν Σέλτον νίκησε τον Κάρλος Αλκαράθ με 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6(10-7) στα προημιτελικά του US Open και προκρίθηκε σε ημιτελικά Grand Slam για τρίτη φορά στη καριέρα του, μετά το Australian Open το 2024 και το US Open το 2023 κι εκεί θα αντιμετωπίσει τον καλό του φίλο Φράνσις Τιάφο την Παρασκευή (11/9).

«Για μένα, πάντα έχει σημασία ο κόσμος στο πλήθος, είτε πρόκειται για τους προπονητές μου, είτε για την ομάδα μου εκεί, όλους τους φίλους και την οικογένειά μου, είτε ακόμα και την πόλη της Νέας Υόρκης που εμφανίστηκε απόψε μέχρι τις τρεις το πρωί. Με τα συνθήματα των ΗΠΑ μέχρι το τέλος από το πλήθος, αυτό μου χάρισε τη νίκη απόψε», είπε ο Σέλτον, στις πρώτες δηλώσεις του στο κορτ.

Στον δρόμο για τον τελικό ο 23χρονος από τις ΗΠΑ, θα συναντήσει τον καλό του φίλο και συμπατριώτη του Φράνσις Τιάφο: «Επικός αγώνας, τόσο δυναμικός. Ο Κάρλος είναι ένας από τους μεγαλύτερους πρωταθλητές στο άθλημά μας, ήδη στα 23 του χρόνια. Είναι πάντα διασκεδαστικό να είσαι στο γήπεδο εναντίον του. Είναι απίστευτος σε αυτό που κάνει. Σίγουρα ήταν ο πιο ευχάριστος αγώνας που έδωσα ως τώρα στη καριέρα μου και ανυπομονώ για τον επόμενο αγώνα απέναντι στον Φράνσις», συμπλήρωσε.

O Σέλτον με την εξαιρετική πορεία του στο φετινό US Open, αναρριχήθηκε από την 9η θέση στην 4η της παγκόσμιας κατάταξης. Βρίσκεται σε άριστη φυσική κατάσταση και διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του και θα παλέψει τόσο για τη πρόκριση στο τελικό, όσο και για την κατάκτηση του πρώτου του Grand Slam.