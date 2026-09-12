Σεβίλλη - Βαλένθια 1-0: Επέστρεψε στα τρίποντα και βύθισε τις Νυχτερίδες

Νίκος Κικίδης
Σεβίλλη - Βαλένθια 1-0: Επέστρεψε στα τρίποντα και βύθισε τις Νυχτερίδες

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Με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο κάτω από τα δοκάρια, η Σεβίλλη πήρε τη δύσκολη νίκη με 1-0 απέναντι στη Βαλένθια και επέστρεψε στο δρόμο των επιτυχιών.

Δυο αγωνιστικές μακριά από τη νίκη αποδείχθηκαν πολλές για τη Σεβίλλη. Με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο να υπερασπίζεται επιτυχώς την εστία και να κρατάει μέχρι τέλους το μηδέν, οι Σεβιγιάνοι λύγισαν με 1-0 τη Βαλένθια και επέστρεψαν στο νικηφόρο δρόμο.

Έπειτα από ένα ημίχρονο χωρίς γκολ, η Σεβίλλη τελικά βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα με γκολ του Ιγκλέσιας στο 81΄για να διαμορφώσει το τελικό 1-0 υπο υποχρέωσε τη Βαλένθια στην τέταρτη σερί της ήττα που τη βύθισε στον πάτο της βαθμολογίας.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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