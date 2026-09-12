Η Ρεν λύγισε με 1-0 τη Μαρσέιγ, εκτοξεύτηκε στην κορυφή της Ligue 1 με την τρίτη σερί νίκη στο πρωτάθλημα και βύθισε τους Μασσαλούς που ψάχνουν ακόμα τα πατήματά τους.

Το νικηφόρο σερί της Ρεν συνεχίζεται! Οι Ρενουά ήταν ανώτεροι από τη Μαρσέιγ στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα κι επικράτησαν 1-0 στην έδρα τους για να βρεθούν στην κορυφή της Ligue 1 με την τρίτη τους σερί νίκη στο πρωτάθλημα.

Έπειτα από ένα «στείρο» πρώτο μέρος χωρίς γκολ, η Ρεν τελικά βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα με προβολή του Τόμασαν στο 52΄για να διαμορφώσει το τελικό 1-0 που υποχρέωσε τους Μασσαλούς στην τρίτη τους σερί ήττα στη Ligue 1 και στην πτώση στην 11η θέση.