Ρεν - Μαρσέιγ 1-0: Πρώτη κι ασταμάτητη στη Ligue 1!
Το νικηφόρο σερί της Ρεν συνεχίζεται! Οι Ρενουά ήταν ανώτεροι από τη Μαρσέιγ στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα κι επικράτησαν 1-0 στην έδρα τους για να βρεθούν στην κορυφή της Ligue 1 με την τρίτη τους σερί νίκη στο πρωτάθλημα.
Έπειτα από ένα «στείρο» πρώτο μέρος χωρίς γκολ, η Ρεν τελικά βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα με προβολή του Τόμασαν στο 52΄για να διαμορφώσει το τελικό 1-0 που υποχρέωσε τους Μασσαλούς στην τρίτη τους σερί ήττα στη Ligue 1 και στην πτώση στην 11η θέση.
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