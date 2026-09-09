Ο Κάρλος Αλκαράθ, στην επιστροφή του στη δράση μετά το σοβαρό τραυματισμό στον καρπό, ηττήθηκε στα πρoημιτελικά του US Open από τον Μπεν Σέλτον με 3-2 σετ.

Ο Κάρλος Αλκαράθ τον περασμένο Απρίλιο, στο τουρνουά της Βαρκελώνης, υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον δεξί καρπό του και αναγκάστηκε να περάσει τη πόρτα του χειρουργείου. Αποτέλεσμα αυτού, να λείψει από τα τουρνουά στις χωμάτινες επιφάνειες και στο γρασίδι και κυρίως το Roland και το Wimbledon.

Ο Ισπανός τενίστας, μετά από απουσία 139 ημερών, επέστρεψε στις μεγάλες διοργανώσεις και συγκεκριμένα στο US Open. Εκεί, ηττήθηκε στα προημιτελικά από τον 23χρονο Μπεν Σέλτον, με 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6(10-7).

Ο Αλκαράθ, κάτοχος του τίτλου, δήλωσε συγκεκριμένα: «Φεύγω με το κεφάλι ψηλά, χαρούμενος και υγιής. Έπαιξα εναντίον ενός θηρίου. Ανυπομονώ να γυρίσω σπίτι και να προπονηθώ για ό,τι έχει απομείνει. Άλλοτε κερδίζεις και άλλοτε χάνεις».

Ο επτά φορές πρωταθλητής Grand Slam παραδέχτηκε ότι ένα από τα κλειδιά του αγώνα ήταν το σερβίς του αντιπάλου του: «Σε πιέζει πολύ όλη την ώρα. Υπήρχαν στιγμές που θα μπορούσα να κάνω λίγο περισσότερο. Στο super tie - break, ήμουν δύο πόντους μπροστά, εκείνος σέρβιρε ένα δεύτερο, και έχασα την επιστροφή. Ποιος ξέρει, αν είχε προχωρήσει, μπορεί να είχε αλλάξει την κατάσταση του αγώνα.

Η μπάλα γίνεται πολύ βαρύτερη τη νύχτα λόγω της υγρασίας και είναι δύσκολο να την χειριστείς. Αυτό κάνει τον αγώνα ακόμα πιο δύσκολο. Είχα, βέβαια αντίπαλο τον Σέλτον, ο οποίος έπαιξε έναν πολύ ολοκληρωμένο, πολύ ώριμο αγώνα, γνωρίζοντας πάντα τι έπρεπε να κάνει. Σωματικά, είναι ένα θηρίο. Δεν φαινόταν να έχει καμία αδυναμία», είπε ο Ισπανός.

Ο Αλκαράθ συμπλήρωσε: «Μετά το τρίτο σετ, βρήκα έναν τρόπο να επιστρέψω στον αγώνα. Στηρίχτηκα στο πλήθος, εμψυχώθηκα και ανέκτησα την αυτοπεποίθησή μου, και νομίζω ότι κατάφερα να κρατηθώ μέχρι τον τελευταίο πόντο».