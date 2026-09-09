H Τζέσικα Πεγκούλα νίκησε να ανατροπή στα τρία σετ την Έμμα Ναβάρο, έκλεισε ραντεβού με την Αρίνα Σαμπαλένκα στα ημιτελικά του US Open και περιμένει την Έλενα Ριμπάκινα, στο παιχνίδι για το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η Τζέσικα Πεγκούλα συνεχίζει την πορεία της στο US Open και παράλληλα διατηρεί τις ελπίδες της να βρεθεί στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, έστω κι αν σε πρώτη φάση δεν εξαρτάται από την ίδια.

Η 32χρονη παίκτρια από τις ΗΠΑ νίκησε τη συμπατριώτισσά της Έμμα Ναβάρο με 3-6, 6-4, 6-3 και για 3η διαδοχική χρονιά θα είναι στα ημιτελικά του US Open, όπου θα αντιμετωπίσει την κάτοχο του τίτλου Αρίνα Σαμπαλένκα.



Φιναλίστ το 2024 απέναντι στη Λευκορωσίδα, η Πεγκούλα παραμένει στη διεκδίκηση του Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Το σενάριο είναι ξεκάθαρο. Αν η Ριμπάκινα νικήσει την Κινγιουέν Ζενγκ το απόγευμα της Τετάρτης (9/9) και περάσει στα ημιτελικά, τότε αυτόματα εξασφαλίζει την παρουσία της στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, ανεξάρτητα τι θα κάνει στη συνέχεια του US Open.

Aν όμως η Ζενγκ πάρει την πρόκριση, τότε η Πεγκούλα θα έχει τη δική της ευκαιρία. Συγκεκριμένα θα πρέπει να αποκλείσει τη Σαμπαλένκα και στη συνέχεια να κατακτήσει τον τίτλο, που θα είναι και ο παρθενικός σε Grand Slam

Επίσης ξεκάθαρο είναι το σενάριο που θα διατηρήσει τη Σαμπαλένκα στο Νο.1: Ήττα της Ριμπάκινα από τη Ζενγκ και διατήρηση του τίτλου της στη Νέα Υόρκη.