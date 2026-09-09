Από ασίστ του Ντεμπελέ, ο Τόρες έκανε το 3-0 για την Παρί Σεν Ζερμέν ενάντια στη Σλόβαν Μπρατισλάβας.

Αφότου σκόραρε δις, ο Ντεμπελέ άρχισε να μοιράζει γκολ, βρίσκοντας τον Τόρες για το 3-0 της Παρί Σεν Ζερμέν ενάντια στη Σλόβαν Μπρατισλάβας, στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης.