Παρί Σεν Ζερμέν - Σλόβαν Μπρατισλάβας: Ασίστ Ντεμπελέ, 3-0 με γκολ Τόρες
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Από ασίστ του Ντεμπελέ, ο Τόρες έκανε το 3-0 για την Παρί Σεν Ζερμέν ενάντια στη Σλόβαν Μπρατισλάβας.
Αφότου σκόραρε δις, ο Ντεμπελέ άρχισε να μοιράζει γκολ, βρίσκοντας τον Τόρες για το 3-0 της Παρί Σεν Ζερμέν ενάντια στη Σλόβαν Μπρατισλάβας, στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης.
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
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